La casa di Mark Zuckerberg ha appena lanciato una nuova versione della nota app WhatsApp Business. Anche su questa vengono introdotti i codici QR ma non solo, arriva anche una feature in grado di semplificare il lavoro delle varie aziende. Andiamo a scoprire tutti i dettagli a riguardo.

Sono oramai più di 50 milioni le aziende che si servono di WhatsApp Business per comunicare con i loro clienti. Dal suo lancio sul mercato, la casa di Facebook l’ha migliorata sensibilmente con feature davvero utili. Quelle rilasciate nelle scorse ore, altro non sono che la ciliegina sulla torta. Ecco in cosa consistono.

WhatsApp Business: comunicare sarà molto più facile

Dopo l’arrivo, qualche settimana fa, sulla versione standard dell’app, i codici QR sbarcano anche su WhatsApp Business. Da ora in poi, clienti e aziende potranno agevolmente comunicare tramite i codici QR. Le case avranno la possibilità di inviare i propri codici ai clienti e corredarli di una frase di benvenuto. I clienti, scansionando il codice, accederanno automaticamente alla conversazione con la casa. Le comunicazioni diventeranno decisamente più semplici e veloci. Ma non è tutto, WhatsApp Business ha anche introdotto una funzione che permette alle aziende di inviare i cataloghi dei loro prodotti tramite l’app. Anche in questo caso, lo scopo è quello di semplificare la comunicazione con i clienti.

L’update contenente queste due nuove interessanti novità è stato annunciato nelle scorse ore ed è già disponibile su tutti gli store ufficiali. Vi consigliamo, quindi, di scaricarlo il prima possibile per testare con mano quanto appena detto. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.