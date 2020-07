Coronavirus, L’EPA approva due prodotti Lysol efficaci contro il virus

La US Environmental Protection Agency ha approvato due prodotti Lysol come efficaci contro il nuovo coronavirus se utilizzati su superfici dure e non porose. Lysol Disinfectant Spray e Lysol Disinfectant Max Cover Mist soddisfano i criteri EPA per l’uso contro SARS-CoV-2, il virus responsabile della pandemia in corso, sulla base di test di laboratorio che hanno scoperto che entrambi i prodotti uccidono il virus due minuti dopo il contatto, l’agenzia ha annunciato in una dichiarazione lunedì.

Mentre ci sono più di 420 prodotti nell’elenco dei disinfettanti che l’EPA afferma siano abbastanza forti da allontanare i virus “più difficili da uccidere” rispetto al nuovo coronavirus, i due prodotti Lysol sono stati i primi a essere testati direttamente contro il virus e si è dimostrato efficace.

I due prodotti Lysol efficaci contro il coronavirus

Lysol ha dichiarato in una dichiarazione che sta attualmente lavorando per testare l’efficacia di altri prodotti disinfettanti contro Covid-19. “Di fronte alla pandemia, Lysol continua a lavorare con una vasta gamma di esperti scientifici e sanitari per educare il pubblico sull’importanza dell’igiene”, ha affermato Rahul Kadyan, vice presidente esecutivo di Reckitt Benckiser in Nord America, società madre di Lysol.

La notizia arriva un mese dopo che un sondaggio del CDC ha scoperto che le persone dicevano che stavano pulendo più frequentemente a causa della pandemia, ma solo circa la metà ha affermato di sapere davvero come pulire e disinfettare la propria casa in sicurezza.

Di quelle persone che sono state intervistate che hanno riconosciuto di aver usato pratiche di pulizia ad alto rischio per prevenire la diffusione di Covid-19, più probabilmente hanno segnalato problemi di salute legati alla pulizia. Il CDC raccomanda alle persone di leggere sempre le istruzioni sui prodotti per la pulizia. Durante la pulizia, indossare guanti o altri dispositivi di protezione. E non mescolare detergenti chimici.