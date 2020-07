Sono oramai anni che Epic Games e Playstation collaborano per la creazione di contenuti esclusivi da dare ai propri clienti. A distanza di alcuni mesi dal rilascio dell’ultimo, nelle scorse ore, è arrivato in tutti gli store online, il nuovo pacchetto celebrativo PS Plus di Fortnite. Andiamo a scoprire insieme in cosa consiste.

Ebbene sì, Epic Games e Playstation continuano a collaborare. Skin, schermate di caricamento, dorsi decorativi, ecc. Nel corso degli anni abbiamo visto contenuti di tutti i tipi. Il pacchetto celebrativo PS Plus rilasciato nelle scorse ore contiene nuovamente un deltaplano, una scia e un’esclusiva emote. Scopriamo tutti i dettagli a riguardo.

Fortnite: il pacchetto celebrativo è gratuito per gli abbonati PS Plus

Playstation continua a premiare tutti gli iscritti al PS Plus. Come ogni volta, infatti, questi nuovi pacchetti celebrativi di Fortnite sono gratuiti ed esclusivamente riscattabili dai soli abbonati PS Plus. Come già detto, il bundle contiene un deltaplano (Stratosfera), una scia (Freccia giù) e un’emote (“Ecco a voi…”). Il pacchetto va a sostituire quello contenente la Skin e il dorso decorativo abbinati.

Ottenere i nuovi cosmetici gratuiti risulta essere molto semplice. Tutto ciò che bisogna fare è accedere con l’account PS Plus all’interno dello store ufficiale Playstation. Dopodiché, andare nella sezione di Fortnite e cliccare download sotto il suddetto bundle. Come al solito, non è stato comunicato il periodo di permanenza del pacchetto all’interno dello store. Vi consigliamo di scaricarlo il prima possibile per evitare di perderlo. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.