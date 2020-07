Regno Unito, rinvenuti fossili di un uomo ucciso circa 2500 anni fa

La ricerca di fossili è sempre di grande importanza per scoprire come si è evoluta la società fino ad arrivare alla nostra attuale. Inoltre, scoprire credenze, usanze, tipologia di vita ecc. è anche una cosa molto interessante e che appassiona milioni e milioni di persone. Proprio riguardo a ciò, è stato rinvenuto recentemente nel Regno Unito uno storico fossile della lontana Età del ferro, ben 2500 anni fa. Secondo quanto appreso dallo studio del posizionamento delle ossa potrebbe essere un uomo adulto che è stato ucciso o vittima di una vera e propria esecuzione.

I fossili scoperti nel Regno Unito

Sebbene sia un fossile assolutamente di grande rilievo, non è stato l’unico scoperto nei paraggi dai ricercatori. E’ stato individuato, infatti, anche un monumento circolare in legno che ricorda il layout di Stonehenge. Ciò può significare diverse cose, come per esempio il fatto di essere un luogo di riti magici e superstizioni dove andava sacrificata la vita di una persona.

“Sapevamo già che il Buckinghamshire è ricco di archeologia ma scoprire un sito che mostra attività umane di 4mila anni fa ci ha davvero sorpresi”, ha dichiarato la dott.ssa Rachel Wood, archeologa del progetto. “La morte dell’uomo della Wellwick Farm rimane un mistero per noi, ma non ci sono molti modi in cui si finisce in una fossa, a faccia in giù, con le mani legate”.