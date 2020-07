Nelle scorse ore, la casa del noto social network azzurro, Twitter, ha rilasciato un nuovo importante aggiornamento per tutti i dispositivi Apple. Questo ha portato brutte notizie per molti utenti. La nuova versione dell’app non supporta più i dispositivi dotati di iOS 11 e precedenti. Quali saranno le conseguenze? Scopriamolo insieme.

Ebbene sì, Twitter ha deciso di restringere il numero di dispositivi che possono accendere all’ultima versione del software. Da ora in poi, infatti, tutti coloro che vorranno aggiornare il social network dell’uccellino dovranno avere installato sul proprio iPhone almeno iOS 12.

Twitter: i dispositivi con iOS 11 possono ancora utilizzare il social

La scelta della casa di Twitter è stata come un fulmine a ciel sereno per molti utenti. Chi ha dispositivi che non supportano iOS 12 o iOS 13, però, non devono disperare. Questi, infatti, potranno ancora continuare ad utilizzare le versioni vecchie dell’app per sfruttare la stragrande maggioranza delle feature. Twitter non ha comunicato ancora quando cesserà di fornire il totale supporto a tali dispositivi. La domanda che si pongono in molti è: “Come mai la casa ha deciso di escludere i device più datati?” Molto probabilmente la causa risiede nelle nuove feature introdotte nelle scorse settimane.

Twitter non è l’unica azienda che ha deciso di attuare una mossa del genere. Se avete un iPhone che supporta le ultime versioni di iOS, vi consigliamo vivamente di effettuare l’upgrade il prima possibile. Solo in questo modo avrete la certezza di poter scaricare tutte le ultime versioni delle vostre app preferite. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.