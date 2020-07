L’Hotel Michelangelo, a Milano, è un bel posto dove stare. Situato al centro della città, vanta quattro stelle e la vicinanza alle attrazioni turistiche. Non che queste cose contino molto per i suoi recenti ospiti: è vietato andarsene.

Nell’ambito degli sforzi per contenere Covid-19, che ha causato oltre 34.000 vittime in tutta Italia, le autorità milanesi hanno convertito l’hotel a 17 piani in una struttura di quarantena.

Covid-19, l’hotel diventa un ospedale

Ha aperto il 30 marzo con abbastanza spazio per 300 pazienti, per lo più persone abbastanza bene da essere dimessi dagli ospedali, ma che risultano ancora positivi e non hanno lo spazio per isolarsi a casa. “Sembra un ospedale”, afferma il fotografo Alberto Bernasconi. “L’odore, i prodotti per la pulizia, le infermiere che indossano scrub e maschere. È completamente diverso dalla normale vita quotidiana di un hotel. ”

Bernasconi si è recato in visita in aprile, indossando l’equipaggiamento protettivo completo per catturare uno sguardo interiore. Una raffica di personale medico riempì l’area lucidata della reception, ora coperta di plastica come una zona di costruzione. Quando arrivarono gli “ospiti“, furono inviati nelle loro stanze tramite un ascensore positivo Covid-19 appositamente designato, per non emergere per settimane.

Il soggiorno è gratuito e in genere dura da 14 a 21 giorni o fino a quando i pazienti non risultano negativi due volte, un’eternità quando sei bloccato da solo in una stanza di 200 piedi quadrati, incapace di abbracciare i tuoi cari. Gli unici umani che vedono sono le infermiere che si fermano per controllare i loro organi vitali e prendere i tamponi. I pasti arrivano in sacchetti di carta appesi alle maniglie delle porte tre volte al giorno.

Lenzuola e asciugamani freschi vengono consegnati una volta alla settimana. Non escono mai dalle loro stanze. “Il direttore mi ha detto che c’era una festa con tre persone che parlavano, bevevano e si divertivano”, dice Bernasconi. “Era davvero incazzato e ha rimandato tutti nelle loro stanze”.

Bernasconi visitò diversi pazienti per scattare i loro ritratti mantenendo le distanze. Tutti vogliono solo andarsene e ancora di più, per tornare alla vita com’era prima della pandemia, quando l’Hotel Michelangelo era solo un luogo in cui le persone si sono schiantate dopo una divertente giornata di visite turistiche.