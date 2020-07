Quando non sono nello spazio, gli astronauti della NASA volano in giro per il mondo con stile. L’Agenzia Spaziale gestisce infatti una serie di jet privati Gulfstream per trasportare gli astronauti in preparazione per una missione nello spazio. Principale produttore statunitense di jet privati, Gulfstream è molto popolare negli Stati Uniti. Non solo la US Air Force, ma quasi tutti i rami dell’esercito hanno aerei Gulfstream nella loro flotta. Anche gli astronauti della NASA Bob Behnken e Doug Hurley quando volarono da Houston a Cape Canaveral, in Florida, in preparazione del loro storico lancio sul razzo Demo 2 di SpaceX, viaggiarono su uno dei Gulfstream della NASA.

NASA, jet privati non solo per il trasporto, ma anche per la ricerca scientifica

Ma spostare i VIP tra i vari siti di lancio è solo una delle missioni importanti di questi jet privati. L’agenzia spaziale utilizza la sua flotta di aeromobili, compresi i Gulfstream, principalmente per la ricerca scientifica nell’ambito del programma scientifico aerospaziale della NASA. Le missioni includono il rilevamento del ghiaccio polare nell’Artico e in Antartide, nonché lo studio dell’impatto degli incendi sul clima. Gulfstream ha anche raddoppiato le navette spaziali durante l’addestramento dei piloti quando il programma era ancora attivo.