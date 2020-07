La compagnia Ecocapsule ha annunciato Space, una mini casa intelligente con un design simile ad un “uovo gigante”, come la descrive la società. L’azienda ha sede a Bratislava, in Slovacchia. Nel 2018 ha pubblicato un’altra piccola casa alimentata da energia solare ed eolica. Space ha uno spazio di 6 metri quadrati, che ha anche un prezzo inferiore rispetto all’originale, equivalente a 56.000 dollari.

Space è anche più accessibile a una più ampia gamma di clienti perché può essere collegato alla rete energetica, se necessario. Come l’originale, Space ha pannelli solari rimovibili che possono essere utilizzati per spostamenti off-grid. L’esterno è realizzato in fibra di vetro isolata su acciaio e il colore può essere personalizzato.

All’interno, lo spazio è intenzionalmente minimalista e può essere adattato a diversi usi. La versione base include solo il pavimento in laminato e una parete dell’armadio in compensato, e l’acquirente può scegliere la finitura. Nonostante le dimensioni ridotte, può ospitare due persone, inoltre mobili aggiuntivi sono disponibili sul sito della compagnia.

Una mini casa “minimal” pensata per qualsiasi utilizzo

A seconda di come il cliente sceglie di riempire lo spazio, potrebbe essere utilizzato per quasi tutto. Ecocapsule suggerisce un ufficio a casa, una camera per gli ospiti o uno spazio aggiuntivo per un cottage o una casa galleggiante. Potrebbe anche essere la “figlia” della Ecocapsule originale per i fan del design che hanno bisogno di più spazio. La società suggerisce inoltre che potrebbe essere utilizzata per viaggi di lavoro o resort rispetto agli hotel tradizionali.

La minuscola micro-unità è alta appena un metro e pesa quasi una tonnellata, meno di un’auto nuova media. La struttura vanta pannelli solari e batterie, che possono anche essere caricati esternamente. Quell’energia alimenta le luci a LED all’interno dell’unità, oltre il sistema di casa intelligente e i sensori di serie.

Le funzionalità intelligenti possono essere controllate tramite un’app su smartphone e c’è anche la possibilità di aggiungere una copertura dati per l’unità stessa. Altri componenti aggiuntivi includono AC e riscaldamento, che potrebbero essere necessari a seconda di dove viene posto Space.