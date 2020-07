Qualche giorno fa, il noto operatore virtuale di Tim, Kena Mobile, ha aperto le sue tariffe più appetitose agli utenti provenienti da ho. Mobile. Ovviamente, quest’ultimo non è stato a guardare e, prontamente, ha deciso di ripagarlo con la stessa moneta. Andiamo a scoprire tutti i dettagli a riguardo.

ho. Mobile risulta essere uno degli operatori virtuali più importanti e conosciuti sul territorio Italiano. Questo garantisce un’ottima copertura grazie alla rete Vodafone a cui si appoggia. La nuova offerta lanciata per gli utenti Kena risulta essere una vera bomba. Ecco in cosa consiste.

ho. Mobile: minuti, messaggi e tanti giga a soli 5,99 euro al mese

Una delle promozioni più famose del noto operatore virtuale ho. Mobile diventa ora accessibile anche agli utenti che provengono da Kena Mobile. L’offerta in questione si chiama ho. 5,99 e comprende minuti illimitati verso tutti, messaggi illimitati verso tutti e 70 GB di traffico dati in 4G fino a 30 Mbps a soli 5,99 euro al mese. Il prezzo super competitivo fa dell’offerta una delle migliori presenti sul mercato. Sono compresi nel costo mensile, anche tutti i servizi, hotspot incluso.

Possono attivare la promozione tutti gli utenti che mantengono il proprio numero portandolo da Iliad e alcuni operatori virtuali (Kena Mobile incluso). Il costo di attivazione e della SIM è in promozione a soli 0,99 euro, invece di 9,99 euro. L’attivazione della tariffa può essere effettuata online o presso un qualsiasi centro autorizzato. Al momento, non è stato comunicata una data di termine della promozione. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.