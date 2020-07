Manca oramai pochissimo alla presentazione dei nuovi iPhone 12. I nuovi smartphone della mela morsicata sorprenderanno gli utenti con caratteristiche super innovative. Stando a quanto trapelato online nelle scorse ore, tutti e 4 i dispositivi di quest’anno avranno batterie di dimensioni minori rispetto a quelle presenti sugli attuali modelli di iPhone 11. Come mai?

Ebbene sì, pare proprio che i nuovi melafonini avranno delle batterie sensibilmente più piccole. Delle foto comparse online nelle scorse ore hanno mostrato la presenza di nuovi modelli di batterie agli ioni di litio sui futuri device dell’azienda. Nessun problema però, ciò non comporterà problemi di autonomia. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

iPhone 12: ecco quanto saranno grandi le batterie dei nuovi melafonini

Le immagini trapelate online risultano essere abbastanza chiare, le batterie dei nuovi melafonini avranno una minore capacità rispetto a quelle dell’attuale generazione. Qui di seguito andiamo a riportarvi i dettagli:

iPhone 12 con display da 5.4 pollici, batteria da 2,227 mAh

iPhone 12 con display da 6.1 pollici, batteria da 2,775 mAh

iPhone 12 Pro con display da 6.1 pollici, batteria da 2,775 mAh

iPhone 12 Pro Max con display da 6.7 pollici, batteria da 3,687 mAh

Per farvi un’idea della differenza, ricordiamo che gli attuali modelli di iPhone 11 montano una batteria da 3,110 mAh e gli iPhone 11 Pro Max da 3,969 mAh. Come già detto, però, non dovrebbero esserci problemi di autonomia.

Sono sempre più, inoltre, le voci che confermano l’assenza di un alimentatore all’interno delle confezioni dei device. Secondo le ultime voci, Apple deciderà di lanciare un nuovo caricatore veloce da 20 W, questo potrà essere acquistato separatamente in tutti i negozi di elettronica. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.