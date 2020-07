Asobo Studio ha una data d’uscita ufficiale per Microsoft Flight Simulator, che uscirà a questo punto prima di quanto previsto. Nonostante i recenti test infatti lo sviluppatore si è visto fiducioso e ha aperto per l’occasione anche i preordini della versione PC. Il titolo sarà disponibile esclusivamente per sistemi Windows 10.

Il simulatore di volo entrerà sin dal lancio nel servizio di abbonamento Xbox Game Pass, in questo modo sarà possibile scaricare e giocare gratuitamente e senza costi aggiuntivi all’edizione standard di Flight Simulator. I fan più accaniti, oltre alla versione base da 60 dollari, potranno valutare l’acquisto anche di un edizione Deluxe da 90 dollari e una Premium Deluxe da 120 dollari.

Microsoft Flight Simulator, edizioni speciali e contenuti bonus aggiuntivi

Questi i contenuti bonus che i giocatori riceveranno per ogni edizione:

Standard: 20 aerei altamente dettagliati con modelli di volo unici e 30 aeroporti personalizzati.

20 aerei altamente dettagliati con modelli di volo unici e 30 aeroporti personalizzati. Deluxe: Cinque ulteriori aerei ad alta precisione con modelli di volo unici e cinque aeroporti internazionali personalizzati aggiuntivi.

Cinque ulteriori aerei ad alta precisione con modelli di volo unici e cinque aeroporti internazionali personalizzati aggiuntivi. Premium Deluxe: 10 ulteriori aerei ad alta precisione con modelli di volo unici e 10 aeroporti internazionali personalizzati aggiuntivi.

In sostanza, Microsoft Flight Simulator avrà più di 37.000 aeroporti grazie ai dati di Bing Maps, ma alcuni di essi – gli aeroporti inclusi in queste tre edizioni – avranno un tocco personale in più. Asobo Studio non ha rilasciato notizie su versioni aggiuntive come Steam o Epic Games Store, ma il loro obiettivo è quello di rendere disponibile il simulatore su quante più piattaforme possibile. Una versione Xbox One è probabilmente in sviluppo, ma il team non ha ancora svelato nessuna data d’uscita.