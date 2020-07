OnePlus, azienda globale nel settore della tecnologia mobile, annuncia oggi che il 21 luglio verranno presentate le OnePlus Buds, le prime cuffie true-wireless della compagnia. Le OnePlus Buds sono progettate per offrire una riproduzione audio di alta qualità e per essere easy-to-use in movimento, eliminando tutti i cavi per un’esperienza sonora veramente libera.

OnePlus ha lanciato il suo primo dispositivo audio Bluetooth, le OnePlus Bullets Wireless, nel 2017. Da allora, OnePlus ha continuato a esplorare modi per offrire un’esperienza audio più raffinata e una connessione fluida con i suoi smartphone. D’altronde l’azienda ha sempre sfidato i concetti convenzionali proponendo dispositivi dal design sofisticato.

Le nuove OnePlus Buds offriranno qualità sonora, connettività e un’esperienza a portata di tutti

“Con le nuove OnePlus Buds, stiamo ampliando ulteriormente il nostro portfolio di prodotti che offrono ai nostri utenti una burdenless experience”, ha dichiarato Pete Lau, fondatore e CEO di OnePlus. “I nostri utenti cercano la giusta combinazione tra grande qualità del suono, connettività fluida e senza interruzioni e una facile user experience. Questo è esattamente ciò che le OnePlus Buds offriranno”.

Le OnePlus Buds saranno presentate insieme al nuovo smartphone mid-range dell’azienda, OnePlus Nord, il 21 luglio. Per assistere al lancio di OnePlus Nord AR alle 16:00 CET potete scaricare l’applicazione OnePlus Nord AR App da Google Play o dall’App Store di Apple.