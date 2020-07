La linea di fitness tracker economici Samsung Galaxy Fit non è esattamente una delle più grandi proprietà dell’azienda, ma riempiono una nicchia popolare, quindi non c’è da meravigliarsi che Samsung stia lavorando su più di essi.

La notizia arriva da un deposito FCC dell’azienda che sembra mostrare una nuova band di fitness dell’azienda. Il deposito non ci dice molto sulla band stessa, l’importante notizia è semplicemente che Samsung ha un nuovo tracker in arrivo.

Si prevede che Samsung lanci il suo Galaxy Watch 3 e Galaxy Buds 2 a fine luglio, prima del Galaxy Note 20 e Galaxy Fold 2 il 5 agosto, ed è possibile in questo rigonfiamento del prodotto di fine anno che vedremo anche un nuovo fitness tracker economico per le persone che non vogliono sguazzare su un nuovo smartwatch.

Un successore di Samsung Galaxy Fit?

Samsung Galaxy Fit e Fit E già presentati a metà 2019 come tracker fitness economici per competere con artisti del calibro di altre società. Non era chiaro se questa sarebbe stata una linea ricorrente dalla società, ma il nuovo deposito FCC implica che la società potrebbe mettere fuori più tali dispositivi.

Forse questo sarà il Galaxy Fit 2, ma visto come si dice che la società stia saltando l’etichetta ‘2’ forse questo sarà invece il Galaxy Fit 3. Ad ogni modo forse vedremo anche questo fitness tracker mostrato durante il lancio.