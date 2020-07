Le confezioni dei nuovi smartphone della mela morsicata, Apple, potrebbero essere corredati di un nuovo cavo da Lightning a USB-C. A confermarlo, le foto pubblicate online, nelle scorse ore, da ChargerLAB. Stando a quanto dichiarato, il nuovo cavo avrà un design intrecciato, decisamente più resistente a quello attuale. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

La quasi totalità di utenti Apple si lamenta della fragilità dei cavi Lightning dati in dotazione con gli iPhone. Questi, molto spesso, si rompono dopo soli pochi mesi di utilizzo. A breve, Cupertino potrebbe risolvere il tutto. Le foto di un nuovo cavo intrecciato da Lightning a USB-C sono trapelate online nelle scorse ore.

Apple: ecco le caratteristiche del nuovo cavo Lightning per iPhone

ChargerLAB risulta essere una fonte molto affidabile quando si parla di cavi della mela morsicata. Questo suggerisce che i nuovi smartphone dell’azienda saranno dotati di un nuovo cavo da Lightning a USB-C Dal design intrecciato. Ciò farà si che questo non si rompa in tempi brevi. I cavi intrecciati, infatti, sono noti sul mercato per la loro durabilità. ChargerLAB suggerisce che il cavo sarà lungo 1 metro come gli attuali modelli ma, sarà leggermente più spesso. Inoltre, cambieranno anche i contatti, i nuovi cavi ne avranno 8 d’argento con rutenio e rodiato. Anche in questo caso, lo scopo è quello di aumentare la resistenza.

Al momento non ci sono conferme ufficiali dell’arrivo dei nuovi cavi intrecciati nelle confezioni di iPhone 12. Ciò che è certo, però, è che ci sono buone possibilità che quanto detto da ChargerLAB accada. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.