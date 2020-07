Nell’era del distanziamento sociale, i teatri all’aperto sono un modo alternativo per vedere film di successo sul grande schermo. Se pensiamo che i drive-in siano eccitanti, questo cinema sull’acqua a Parigi porta il cinema all’aperto a un livello superiore, scambiando auto con barche.

Una vera e propria proiezione sull’acqua, con 38 imbarcazioni elettriche che potranno ospitare da due a sei spettatori ciascuna, per un totale di 150 persone. Paris Plages, un evento annuale che crea spiagge temporanee sulla Senna, si è unito a Häagen-Dazs e mk2 per creare il nuovo evento chiamato “Cinéma sur l’Eau“, che si traduce in Cinema sull’acqua.

Cinema sull’acqua, il nuovo evento annuale sulla Senna

Oltre alle barche, ci saranno 150 sedie a sdraio a terra, nella zona di Paris Plages. Il film Le Grand Bain di Gilles Lellouche sarà proiettato sullo schermo fluttuante e avrà molte scene che coinvolgono l’acqua. Il film è una commedia francese del 2018 su 40 uomini che sono tutti sull’orlo di una crisi di mezza età, quindi decidono di formare la prima squadra di nuoto sincronizzato della loro piscina locale.

“Cinema sull’acqua” si svolgerà il 18 luglio alle 19:30. Per partecipare, si avrà tempo fino al 15 luglio per registrarsi e avere la possibilità di vincere biglietti gratuiti. I fortunati vincitori verranno avvisati via e-mail. E se non si vive a Parigi? Niente paura, la proiezione potrà essere visibile in molti drive-in in tutto il paese stando comodamente nelle proprie auto.