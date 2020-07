Tumori, scoperto un gene contro quelli al colon, pancreas e polmoni

I tumori sono delle neoformazioni patologiche dovute a proliferazione più o meno rapida di cellule, che causano enormi problemi di salute per il soggetto, specialmente se maligni. Purtroppo, i tumori sono una delle cause maggiori di morte anticipata. Pertanto si cerca sempre delle soluzioni dal punto di vista scientifico per combatterli, proprio come dimostra un nuovo studio internazionale guidato dall’Università di Torino e pubblicato sulla rivista scientifica Cancer Discovery.

Lo studio si è soffermato su modelli cellulari degli effetti di AMG510, un farmaco sperimentale contro il cancro che agisce da inibitore del gene KRAS G12C, uno dei geni mutati più comuni nei tumori umani, come quello al pancreas, al colon ed ai polmoni.

La scoperta dell’AMG510 contro diversi tumori

I risultati hanno mostrato effetti molto positivi per chi affetto da cancro ai polmoni, e meno evidenti e netti per chi invece affetto da tumori al colon o al pancreas. Si tratta comunque di studi sperimentali, senza nulla di certo, pertanto serviranno sicuramente ulteriori studi, ricerche, approfondimenti e test medici e biologici.

«In questo lavoro, abbiamo cercato di comprendere i meccanismi alla base delle differenze di lignaggio nelle cellule del cancro ai polmoni e del cancro al colon-retto», dichiara Sandra Misale, una delle ricercatrici principali dello studio. «I dati ci dicono che, nonostante ospitino la stessa mutazione, ci sono differenze intrinseche nel manifestarsi tra i due tipi di cancro, che si traduce in sensibilità diverse dell’inibizione del gene KRAS G12C. Queste scoperte hanno una rilevanza immediata per i pazienti affetti da cancro al colon-retto con un tumore causato dalla mutazione del gene KRAS G12C».