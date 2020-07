Nelle scorse ore, la casa della mela morsicata, Apple, ha deciso di fare una sorpresa a tutti i suoi utenti. Questa, infatti, ha rilasciato finalmente iOS 13.6 e iPadOS 13.6. I nuovi update portano in campo feature davvero interessanti. Andiamo a scoprirle insieme in questo articolo.

Il colosso di Cupertino si sta dando davvero da fare con gli aggiornamenti software. iOS 13.6 e iPadOS 13.6 arrivano dopo alcune settimane di beta. Oltre a risolvere diversi bug all’interno del sistema, introducono anche tre importanti funzioni. Ecco di cosa si tratta.

Apple: ecco le novità di iOS 13.6 e iPadOS 13.6

Mentre Cupertino fronteggia con i problemi emersi nella prima beta pubblica di iOS 14, ha deciso di rilasciare la versione definitiva di iOS 13.6 e iPadOS 13.6. Come abbiamo anticipato, gli update portano in campo tre novità principali:

Supporto per CarKey. Grazie a questo sarà possibile accedere alle nostre auto utilizzando solamente iPhone o Apple Watch (le auto devono essere compatibili con la funzione). Storie Audio all’interno di Apple News+. Parliamo di versioni audio di alcune delle riviste comprese nel famoso abbonamento dell’azienda. Sezione sintomi all’interno dell’app Salute.

Ovviamente, come ogni update Apple che si rispetti, anche questi hanno apportato diverse migliorie nel sistema e correzioni di bug.

Ricordiamo che entrambi gli aggiornamenti sono già disponibili al download. Se ancora non avete effettuato il download, tutto ciò che dovete fare è recarvi all’interno della sezione “generali” delle impostazioni e cliccare su “aggiornamento software”. Vi apparirà una schermata che vi permetterà di scaricare gli update in pochi minuti. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.