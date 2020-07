L’acquisto di uno smartphone esclusivamente a scopo di gioco non è più un vero e proprio compito, considerando che ci sono così tante opzioni disponibili al momento. I produttori stanno lanciando gli smartphone esclusivamente a scopo di gioco.

Tuttavia, i produttori devono mantenere diversi compromessi per prendersi cura di ogni aspetto.

Abbiamo diversi telefoni di fascia alta disponibili in questo momento con potenti processori e una massiccia RAM in modo che ogni compito funzioni senza problemi. Tuttavia, è possibile che non si verifichi la stessa esperienza di gioco senza ritardi di tutti gli altri telefoni sul mercato.

Se parliamo di uno smartphone da gioco, ci sono molti aspetti da tenere in mente, come la GPU, naturalmente. Se sei un giocatore incallito, avresti sicuramente bisogno di uno smartphone che non solo sia veloce, ma che abbia anche un’ottima durata della batteria, in modo da poter giocare ai massimi livelli in una sola volta.

Ricorda gli aspetti non meno importanti

Non solo questi due aspetti, ma anche l’audio gioca un ruolo indispensabile durante il gioco. Inoltre, non c’è alcun fascino se un gioco di fascia alta con la sua grafica impostata ad alto livello sta dando problemi al vostro telefono.

Se vuoi testare un telefono, ci sono tantissimi giochi e ogni demo può essere giocata gratis semplicemente scaricandola. Anche i giochi a pagamento – o almeno la maggior parte – offrono un periodo di prova, quindi potrai divertirti giocandoci.

Velocità, dev’essere al TOP per giocare bene

Per i veri fanatici del gioco, la velocità conta molto e si dovrebbe acquistare un telefono con una RAM più alta, per esempio, 4GB di RAM e oltre, anche se 2GB di RAM sono sufficienti come requisito minimo, stiamo considerando i telefoni per il solo uso di gioco pesante.

Oggi, si possono facilmente trovare molti smartphone da gioco sotto i 300 euro che offrono un’esperienza complessiva superiore alla media. Ebbene, grazie all’evoluzione dei chipset, anche gli smartphone di fascia media stanno offrendo grandi prestazioni complessive, ma rispetto agli smartphone di fascia alta le differenze sono visibili.

Non c’è alcun problema con loro, ma c’è una ragione per cui i produttori stanno scegliendo specifiche di fascia alta e ottimizzando ogni aspetto per offrire una grande esperienza di gioco. Inoltre, la capacità della batteria con 3500mAH e oltre dovrebbe essere sufficiente per permettervi di continuare la vostra fantastica esperienza di gioco.

Gioco a scatti? No grazie

Ancora più importante, lo smartphone non dovrebbe andare a scatti mentre si gioca a giochi di fascia alta per un periodo prolungato o il numero di scatti dovrebbe essere minimo. I giochi di fascia alta come Asphalt 8 e Nova 3, richiedono un hardware brillante per offrirvi un’esperienza di gioco senza ritardi e senza problemi.

I momenti di gioco nelle aree di azione pesante in cui si effettuano rallentamenti o scatti, possono essere legati alla CPU, ma ci sono alcuni aspetti associati come il multitasking che si riferisce direttamente alla gestione della RAM e che dovrebbe essere considerato come la massima priorità durante l’esecuzione di questo tipo di giochi.

Insomma, assicurati che nessun’altra applicazione o gioco stiano funzionando in background durante l’esecuzione di questi giochi che richiedono molta (moltissima) RAM e CPU del telefono.