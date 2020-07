Per mesi siamo stati costretti a rimanere isolati a causa della pandemia da Coronavirus che ha colpito l’intero pianeta. Proprio per questo motivo non abbiamo potuto beneficiare dell’esposizione al sole o camminare all’aria aperta e cosi abbiamo abbassato le nostre difese immunitarie.

Tuttavia secondo uno studio del Trinity College, riportato da BBC Future, l’estate ci aiuterà a recuperare e ci renderà più forti rispetto al virus. I ricercatori hanno ribadito l’importanza della vitamina D per la cura del nostro organismo; aiuta a rafforzare il nostro sistema immunitario nonché le ossa e i denti.

Fare dei bagni di sole ci protegge dal coronavirus

Ma non solo: sembra avere un ruolo anche nel ridurre i livelli di una sostanza che causa l’infiammazione, l’interleuchina-6, associata alle gravi difficoltà respiratorie osservate nel coronavirus.

La vitamina D modifica inoltre il recettore ACE2 nelle cellule polmonari che il virus utilizza per insediarsi. Quando la vitamina D altera questi recettori, può diventare più difficile per il coronavirus far scattare l’infezione. Essendo i nostri corpi programmati per lavorare in stretto rapporto con la luce solare ed esporsi ai raggi Uvb aumenta la produzione di vitamina D nella pelle, il consiglio è quello di cercare di esporsi alla luce solare il più possibile senza dimenticarsi di proteggere la propria pelle.

Passare tanto tempo all’aria aperta è raccomandato anche per un altro motivo; quando passeggiamo nei boschi o respiriamo aria pulita i nostri livelli di stress calano. Si riduce la frequenza cardiaca e la pressione sanguigna, si normalizza la secrezione dell’ormone dello stress (il cortisolo) e gli anticorpi aumentano.

Neil Walsh, della John Moores University di Liverpool dichiara: “Se potete fate attività fisica in un parco, in un bosco o in un altro spazio verde, vi sentirete meglio”. Basta anche una camminata nel parco vicino a casa: l’importante è concedere una pausa al nostro corpo e alla nostra mente.