A partire dal prossimo 1 agosto, torneranno le tanto amate trasmissioni della Coppa Campioni di Fortnite (nome originale: Fortnite Championship Series). Per celebrare il ritorno dell’evento, Epic Games ha deciso di collaborare nuovamente con Twitch per fornire agli utenti la possibilità di ricevere, gratuitamente, esclusivi cosmetici da usare nel gioco. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Non è la prima volta che Epic Games decide di collaborare con Twitch per eventi in streaming di Fortnite. Questa volta, le ricompense che gli utenti potranno ricevere nel gioco saranno ben 3. Tutto ciò che bisogna fare è collegare gli account Twitch e Epic Games e godersi le dirette ufficiali dell’evento.

Fortnite: ecco come portarsi a casa i Twitch Drops

I Twitch Drops messi a disposizione degli utenti che seguiranno le streaming della Coppa Campioni di Fortnite sono ben 3: uno spray, un adesivo e un dorso decorativo. Ovviamente, si tratta di cosmetici esclusivi ottenibili solamente in tale occasione. Come già anticipato, tutto ciò che dovrete fare è seguire le dirette ufficiali su Twitch a partire dal prossimo 1 agosto alle ore 19:00 italiane. Per ottenere i Drops è necessario che i vostri account Epic Games e Twitch siano collegati tra loro da meno di 6 mesi.

Quando sarete all’interno delle dirette, una notifica vi avviserà se avete effettuato correttamente il collegamento degli account. Per tutta la programmazione ufficiale e per il link utile al collegamento degli account vi rimandiamo al sito ufficiale di Epic Games. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.