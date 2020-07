Lego e Nintendo stanno collaborando da marzo per lanciare a breve una nuova linea di giocattoli a tema Super Mario. Non appena è stato annunciato, Lego Super Mario ha ricevuto sin da subito un’accoglienza travolgente sia da grandi che piccini. D’altronde trasformare un gioco iconico come Super Mario in realtà, attraverso i mattoncini Lego, è un sogno che accomuna chiunque sia cresciuto con il celebre idraulico baffuto. Ora le due compagnie presentano un tuffo nostalgico con l’annuncio del set meccanico Lego Nintendo NES: la prima storica console uscita in commercio insieme ad una TV interattiva e una cartuccia di Super Mario Bros., il tutto proposto in mattoncini.

Il set composto da 2.646 pezzi, include una console NES con un controller, insieme a una cartuccia di gioco che si inserisce nello slot della cartuccia, proprio come nella realtà. Ciò che colpisce di più tuttavia è la presenza di un piccolo televisore retrò, all’interno del quale risiede un livello di Super Mario Bros. con tanto di personaggio 2D. La TV comprende anche una maniglia sul lato che se girata fa scorrere il livello mentre Mario salta gli ostacoli, sconfigge i nemici e raccoglie le monete proprio come il leggendario titolo 8-bit del 1985.

Un tuffo nostalgico nella prima storica apparizione di Super Mario sul piccolo schermo

“Super Mario è una figura amata nel mondo dei giochi da oltre trent’anni”, ha dichiarato Maarten Simons, responsabile creativo di Lego Nintendo Entertainment System. “Molti adulti ricordano ancora con affetto la prima volta che hanno visto Mario saltare sul piccolo schermo, anche se la grafica era molto più semplice di quanto non sia oggi. Con il Lego Nintendo Entertainment System, stiamo permettendo loro di tuffarsi davvero in quella nostalgia, ricreando una delle console più amate di tutti i tempi in modo che possano vedere ancora una volta il Super Mario dalla loro infanzia e persino condividere l’esperienza dei giochi negli anni ’80 con i propri figli.”

Il set uscirà lo stesso giorno di lancio di Lego Super Mario ed infatti i due kit potranno essere integrati fra loro. Basterà posizionare la figure di Lego Mario sopra la piccola TV e questa produrrà la classica colonna sonora e i suoni originali dell’iconico videogioco proprio come se stessimo giocando a Super Mario Bros. nella realtà. Lego Nintendo NES sarà disponibile in Italia dall’1 agosto e avrà un costo di 229,99 €.