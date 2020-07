Nelle scorse ore, la nota azienda tecnologica LG Innotek ha sorpreso tutti gli utenti con il lancio di un nuovissimo chip Bluetooth. La particolarità del componente sta nelle sue dimensioni. Questo, infatti, risulta essere il più piccolo mai prodotto al mondo. Che questo verrà utilizzato su alcuni dei nuovi prodotti della mela morsicata? Cerchiamo di capirlo insieme.

LG Innotek è uno dei principali fornitori Apple. In particolare, questo si occupa della fornitura dei moduli della videocamera di iPhone. Il nuovo chip presentato dall’azienda fa gola a molti. Non ci sorprenderebbe se Apple decidesse di implementarlo su alcuni dei suoi device (AirPods, Apple Watch). Ecco le specifiche del componente.

LG Innotek: il chip Bluetooth dalle dimensioni di un chicco di riso

Ebbene sì, le dimensioni del nuovo chip Bluetooth di LG Innotek sono da record. Questo risulta essere grande circa come un chicco di riso con 6 mm di larghezza e 4 mm di lunghezza. Per la realizzazione, l’azienda si è servita di tecnologie ad alta precisione. Nonostante le dimensioni super ridotte, l’efficienza del chip aumenta. Si parla, infatti, di un’efficienza maggiore del 30% rispetto a quella dei prodotti attuali. Un chip con queste particolari caratteristiche sarà gettonato nei dispositivi di piccole dimensioni (es, AirPods e Apple Watch). Molte aziende lo adotteranno per risparmiare spazio per le altre componenti.

Al momento, non abbiamo notizie ufficiali in merito ad un interessamento da parte della mela morsicata. Per saperne di più a riguardo, bisognerà aspettare le prossime settimane. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti.