Il ministro dell’agricoltura indonesiano Syahrul Yasin Limpo è stato ampiamente criticato dagli esperti di salute pubblica dopo aver per aver affermato che una collana fatta di eucalipto può aiutare a prevenire la trasmissione del Covid-19.

Yasin Limpo ha dichiarato che una collana fatta di foglie di eucalipto è stata in grado di sradicare il nuovo coronavirus dopo 30 minuti di utilizzo. Inoltre, ha detto che i prodotti realizzati con l’albero – come mini inalatori e deodoranti – sono stati sviluppati con l’obiettivo di essere prodotti in serie nel paese.

Tuttavia, avanza il quotidiano britannico The Guardian, la produzione è stata sospesa dopo diverse critiche agli specialisti della salute pubblica. Il ministero stesso ha affermato che i prodotti non sarebbero stati pubblicizzati come possibile mezzo preventivo di infezione.

I “benefici” effetti della collana

Il ministro della sanità indonesiano Terawan Agus Putranto ha anche difeso gli effetti benefici della collana di eucalipto. “Le persone che la usano possono sentirsi più sicure e rinforza il sistema immunitario“, ha dichiarato a un canale televisivo locale.

L’Indonesia conta attualmente più di 66.000 casi positivi di infezione da Covid-19, con oltre 3.000 decessi.