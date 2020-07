Il noto operatore virtuale PosteMobile ha deciso di riportare in gioco una delle sue tariffe più gettonate, Creami WOW Weekend 30 GB. La promozione è disponibile, in esclusiva online, solo per qualche giorno. Se siete interessati, quindi, farete meglio ad affrettarvi. Andiamo a scoprire insieme in cosa consiste.

PosteMobile risulta essere famoso per le sue tariffe super interessanti. Questo risulta essere uno degli operatori virtuali più competitivi sul territorio italiano. Poggiandosi alla rete WindTre, offre una delle migliori coperture del paese. La nuova promozione è un affare per tutti coloro che vogliono avere un pacchetto competo senza spendere tanto. Ecco cosa comprende.

PosteMobile: Creami WOW Weekend 30 GB a soli 4,99 euro

Come avete già letto nelle righe precedenti, la promozione che PosteMobile ha deciso di riattivare per qualche giorno si chiama Creami WOW Weekend 30GB. Questa include minuti illimitati verso tutti, messaggi illimitati verso tutti, 30 GB di traffico dati in 4G Plus fino a 300 Mbps a soli 4,99 euro al mese. Sono inclusi nel costo dell’offerta anche tutti i servizi, hotspot compreso.

La promozione risulta essere attivabile solamente online fino al prossimo 19 luglio. Il costo da sostenere per l’attivazione e la SIM è di 20 euro, con 10 euro di traffico incluso. Possono aderire alla promozione tutti gli utenti che acquistano una nuova SIM ricaricabile, con o senza portabilità del numero. Beh che dire, una delle poche tariffe a meno di 5 euro che dà tutto quello di cui gli utenti hanno bisogno. Se siete interessati, vi consigliamo di procedere con l’attivazione prima della scadenza. L’azienda potrebbe non riproporre l’offerta in futuro. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.