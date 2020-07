Nelle scorse ore, il colosso della mela morsicata, Apple, ha registrato un nuovo interessante brevetto riguardante uno degli accessori più amati di sempre, Apple Pencil. Sembra che l’azienda stia valutando di introdurre diversi sensori sul dispositivo. Andiamo a scoprire tutto nel dettaglio.

Ebbene sì, nonostante Apple abbia presentato una nuova Pencil nel 2018 (insieme ad iPad Pro 2018), sembra non essere ancora soddisfatta del suo lavoro. Presto potrebbe arrivare sul mercato una matita in grado di svolgere funzioni rivoluzionarie grazie ad una serie di particolari sensori. Ecco cosa mostra il nuovo brevetto presentato dall’azienda.

Apple Pencil in grado di riconoscere i colori, ecco come

Il documento presentato nelle scorse ore dalla casa della mela morsicata mostra un modello di Apple Pencil in grado di riconoscere i colori e riprodurli fedelmente all’interno di un’app di disegno su iPhone e iPad. Per svolgere tale funzione, il device si serve di una serie di particolari sensori dotati di fotorilevatori. La matita sarà in grado di catturare precisamente i colori non solo da prodotti virtuali ma anche da qualsiasi oggetto reale. Non c’è bisogno di dire che gli impieghi di una tale tecnologia sarebbero una marea. Di certo, la feature farebbe successo tra i grafici.

Ricordiamo che questo non risulta essere l’unico documento presentato da Apple riguardante particolari sensori implementati sulla famosa matita. Trattandosi di un brevetto, non abbiamo la certezza che l’azienda deciderà di portarlo a termine. Per maggiori informazioni a riguardo bisognerà attendere le prossime settimane. Vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più.