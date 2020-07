Ieri è stato il World Emoji Day ed Apple, per celebrare l’occasione, ha deciso di dare a tutti i suoi utenti un’anteprima delle emoji in arrivo sui dispositivi nei prossimi mesi. Stiamo parlando, ovviamente, del pacchetto Emoji 13. Questo darà nuove incredibili possibilità di espressione. Andiamo a scoprirle insieme nel dettaglio.

Dal suo lancio ufficiale, il catalogo Emoji si è arricchito notevolmente. Quest’anno, il salto di qualità sarà ancora più evidente grazie ad alcune interessanti chicche. Saranno introdotte, oltre ad esclusive emoji, ben 55 varianti di genere e colorazioni della pelle. Ecco in cosa consiste il nuovo pacchetto.

Apple: ecco le nuove Emoji 13 in anteprima

Le Emoji 13 che Apple ha deciso di mostrare in anteprima nelle scorse ore arriveranno sui dispositivi dell’azienda entro la fine dell’anno. Molto probabilmente, con iOS 14. Troviamo novità in diverse categorie: strumenti musicali, casa, animali, cibo, persone, volti, parti del corpo, abbigliamento e varie. L’idea è quella di dare sempre più possibilità di espressione agli utenti. Come abbiamo già detto, verranno introdotte anche 55 tonalità della pelle e varianti di genere. Le emoji di quest’anno, quindi, saranno più inclusive che mai.

Ricordiamo che, a differenza di quelle di quest’anno, le Emoji 14 arriveranno in ritardo. Ebbene sì, nel 2021 non verrà rilasciato nessun tipo di emoji nuova. L’epidemia Covid-19 ha causato ritardi nella produzione del nuovo pack. L’azienda ha comunicato che arriveranno con almeno 6 mesi di ritardo rispetto a quanto previsto (inizio 2022). Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.