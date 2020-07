Dipendenza, cancellare la memoria delle droghe può essere molto utile

La ricerca sulla dipendenza è sempre molto articolata e cerca un modo per eliminare il ritorno ad una determinata droga o sostanza nociva che causa questa situazione. Tuttavia, sono spesso i sintomi acuti di astinenza, tra cui nausea, vomito, dolore e crampi, che guidano il ritorno ai farmaci per il sollievo. La parte più difficile del trattamento della dipendenza è prevenire le ricadute, specialmente per gli oppioidi. I sintomi da astinenza da oppiacei sono gravi e la ricaduta tra gli utenti è comune.

I ricercatori del Shenzhen Institutes of Advanced Technology (SIAT) dell’Accademia cinese delle scienze e dell’Università di Stanford hanno interrotto il percorso cerebrale responsabile delle memorie associate alla morfina nei topi, cioè “cancellando” la memoria associata alla droga dal cervello.

Combattere la dipendenza da droghe

I ricercatori hanno messo i topi in una camera a due lati per l’allenamento. Hanno ricevuto una soluzione salina da una parte e una piccola dose di morfina dall’altra. Dopo cinque giorni, i topi hanno sorprendentemente sviluppato una preferenza compulsiva per la camera con la morfina e sono stati considerati dipendenti. Quindi, utilizzando la luce di una fibra ottica, gli scienziati hanno potuto disattivare il percorso del talamo paraventricolare (PVT) per alleviare i sintomi di astinenza da oppiacei.

Quando il percorso di prelievo dal PVT è stato disattivato o messo a tacere, la preferenza dei topi per la camera associata alla droga è scomparsa. Se testati un giorno dopo, quando il percorso di astinenza poteva teoricamente funzionare di nuovo e gli stimoli ambientali potevano riattivare la memoria, gli scienziati furono sorpresi di scoprire che i topi non mostravano ancora alcuna preferenza per la camera associata ai farmaci.

“I nostri dati suggeriscono che dopo aver messo a tacere questo percorso PVT, i segnali ambientali non funzioneranno per riattivare questa memoria”, ha affermato Chen Xiaoke, professore associato di biologia all’Università di Stanford. “Il nostro successo nella prevenzione della ricaduta nei roditori potrebbe un giorno tradursi in un trattamento duraturo della dipendenza da oppioidi nelle persone”, ha affermato Zhu Yingjie di SIAT, l’autore corrispondente di questo studio.