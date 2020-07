La casa del fenomeno videoludico degli ultimi tempi, Epic Games, ha da poche ore reso disponibile la Skin segreta del Pass Battaglia della stagione 3 di Fortnite. Come molti di voi già sapranno, si tratta del noto personaggio della DC, Aquaman. In questo articolo andiamo ad elencarvi il procedimento per ottenere il personaggio nel gioco.

Innanzitutto, bisogna precisare che gli unici utenti che possono riscattare il costume sono coloro che hanno acquistato il Pass Battaglia (prezzo di 950 V-Bucks, circa 10 euro). Dopodiché, il procedimento da seguire risulta essere davvero semplice. Scopriamolo insieme.

Fortnite: il mitico Aquaman arriva finalmente nel gioco

Le collaborazione di Epic Games su Fortnite sono sempre ben accette dai videogiocatori. Quella con DC per l’introduzione di Aquaman si può definire una delle più volute in assoluto. Da poche ore, la famosa Skin può essere riscattata all’interno del gioco grazie al rilascio dell’ultima sfida Aquaman. Se avete già completato le precedenti, vi bastano solo pochi minuti per mettere le mani sul personaggio. Tutto ciò che la sfida richiede è, infatti, trovare il tridente di Aquaman presso Cala Corallina. Sarà necessaria una singola partita e un po’ di fortuna per trovare l’oggetto. Questo, è ben visibile su uno scoglio nella zona segnata nella mappa.

Una volta raccolto, il tridente è utilizzabile insieme al costume come piccone. Ricordiamo, inoltre, che è possibile anche sbloccare uno stile alternativo del costume. Per questo, sarà necessario buttarvi (mentre indossate il costume) dalla cascata di Forra Favolosa. Ricordiamo che questa non è la fine della collaborazione tra DC e Epic Games. Nei prossimi giorni, infatti, arriveranno nel gioco nuovi cosmetici esclusivi dedicati ai personaggi della casa. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.