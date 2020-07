L’app di messaggistica istantanea WhatsApp sta testando una nuova funzionalità che consente agli utenti di ascoltare un messaggio vocale dal menu di notifica stesso. WhatsApp consente già ai suoi utenti di visualizzare in anteprima i messaggi, inclusi i messaggi che contengono video e immagini, all’interno delle notifiche senza effettivamente aprire l’app.

L’anteprima dei messaggi vocali è molto simile alla normale anteprima dei messaggi di WhatsApp: mostra il nome del mittente e una riga dal testo inviato insieme al messaggio vocale.

WhatsApp, nuove funzionalità riguardanti i vocali e la modifica delle immagini

L’aggiornamento è già attivo sia per gli iPhone che per una serie di smartphone recenti su cui gira Android. Nelle prossime settimane, la novità sarà estesa a un maggior numero di utenti. WhatsApp sta testando un’altra funzionalità che ti permetterà di modificare i file multimediali che hai inviato o ricevuto sull’applicazione.

La funzionalità è in fase di test su entrambe le piattaforme, Android e iOS. Come molte funzionalità di WhatsApp in versione beta, la data di rilascio di questa funzione “Modifica rapida” non è stata resa definitiva.

Il pulsante ‘Modifica’ ti offre gli strumenti di modifica esattamente gli stessi di quello che trovi subito prima di inviare un’immagine a un destinatario: puoi ritagliare, aggiungere testo e scarabocchiare sull’immagine. L’unica differenza qui è che ora puoi modificare le foto che hai ricevuto o che hai già inviato a qualcuno direttamente dall’applicazione.