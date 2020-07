L’azienda della mela morsicata, Apple, non smette mai di mostrare interesse per i suoi dispositivi con qualche anno in più. Nelle scorse ore, insieme al nuovo iOS 13.6, la casa ha anche rilasciato un update, iOS 12.4.8, per tutti quei dispositivi che non supportano l’ultima versione del software. Ecco cosa porta in cambio.

Apple risulta essere una delle poche aziende, se non l’unica, che a distanza di anni dal rilascio dei prodotti, continua a fornire aggiornamenti software. L’aggiornamento iOS 12.4.8 non è altro che l’ennesima prova di quanto l’azienda tenga alla sicurezza di tutti i suoi utenti. E’, infatti, proprio su questo tema che si incentra l’update. Scopriamo insieme tutti i dettagli a riguardo.

iOS 12.4.8 porta al sicuro i dispositivi più datati

Lo scopo del lancio di iOS 12.4.8 non è quello di introdurre nuove feature all’interno dei device più datati. Come ci spiega la stessa Apple, l’update risulta essere fondamentale per rendere più sicuri gli iPhone e gli iPad. L’aggiornamento, infatti, va a correggere diversi bug di sicurezza. E’ vivamente consigliato, quindi, effettuare il download il prima possibile.

Ricordiamo che iOS 12.4.8 risulta essere disponibile per iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPad Air, iPad mini 2, iPad mini 3 e iPod touch di sesta generazione. E’ possibile effettuare il download direttamente dal dispositivo interessato accedendo alla sezione generali delle impostazioni e cliccando su aggiornamento software. Ci vorranno solo alcuni minuti per mettere al sicuro tutti i vostri dati. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.