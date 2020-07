Il noto operatore virtuale di Tim, Kena Mobile, continua a far parlare di sé e delle sue offerte super vantaggiose. Nelle scorse ore, l’azienda ha deciso di superarsi con il lancio di una promozione davvero imperdibile. Questa, infatti, vi permetterà di ottenere ben 10 euro di buono sconto Amazon. Scopriamo in che consiste.

Sembra che Kena Mobile voglia portare avanti la guerra contro ho. Mobile e tutti gli altri operatori telefonici virtuali. L’azienda ha lanciato Kena 5,99 limited edition, una versione ancora più conveniente della già strepitosa tariffa. Ecco cosa comprende e chi può usufruirne.

Kena Mobile 5,99 limited edition: buono Amazon da 10 euro gratis!

La tariffa Kena 5,99 limited edition lanciata nelle scorse ore risulta essere davvero un must per chi vuole tanti contenuti a poco prezzo. Questa, infatti, comprende minuti illimitati verso tutti, messaggi illimitati verso tutti e 70 GB di traffico dati in 4G fino a 30 Mbps a soli 5,99 euro al mese. Fino alle ore 10:00 del 21 luglio, compreso nel prezzo della tariffa, riceverete anche un buono Amazon del valore di 10 euro. Ovviamente, ad essere inclusi nel costo mensile, ci sono anche tutti i servizi (hotspot ecc.).

La promozione è rivolta a coloro che passano all’operatore provenendo da Iliad, ho. Mobile, PosteMobile e altri operatori virtuali. Il costo di attivazione e della SIM è pari a 0 euro. Il buono Amazon verrà inviato tramite SMS entro 30 giorni dal passaggio all’operatore. L’attivazione può essere fatta online, tramite app ufficiale, presso un qualsiasi centro autorizzato o chiamando il servizio clienti. Come abbiamo già detto, la promozione durerà solo fino alle ore 10:00 del 21 luglio. Se siete interessati, quindi, vi consigliamo di effettuare il passaggio al più presto. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.