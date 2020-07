PlayStation 5 si è finalmente mostrata nella sua interezza durante un evento streaming, ma soprattutto sono stati mostrati i primissimi giochi che accompagneranno al lancio la nuova piattaforma Sony. La prossima settimana sarà invece il turno di Xbox che mostrerà un’ora interamente dedicata ai prossimi giochi di Xbox Series X. Microsoft terrà il suo Xbox Games Showcase il 23 luglio.

Annunciato sul sito di notizie Xbox, Xbox Games Showcase andrà in onda alle 9:00 PST o alle 12:00 pm EST. Un’ora prima che vada in diretta, Geoff Keighly, noto per i Video Game Awards, ospiterà un pre-show del Summer Game Fest con “pronostici, approfondimenti e altro ancora su alcuni titoli annunciati in arrivo su Xbox.” Potete vedere lo streaming dell’evento sugli account YouTube, Twitch, Facebook o Twitter di Xbox, mentre il pre-show sarà visibile in diretta su YouTube Gaming.

Xbox Games Showcase, cosa aspettarci dal nuovo evento Microsoft?

Ora una domanda è lecita, cosa aspettarci dal nuovo evento Xbox? Secondo il post della compagnia, l’Xbox Games Showcase presenterà “anteprime mondiali e aggiornamenti su alcuni giochi già rivelati.” Tra i titoli già annunciati sicuramente vedremo Hellblade 2, Scorn e Cyberpunk 2077. Non mancherà ovviamente Halo Infinite che prenderà un posto centrale nello spettacolo, debuttando con il gameplay dalla sua campagna.

Ci si aspetta ovviamente anche la presentazione di alcuni giochi esclusivi Xbox Game Studios, il publisher dietro tutti gli sviluppatori dei giochi Microsoft. Oltre 343 (gli autori di Halo), il publisher comprende anche Mojang, i creatori di Minecraft e Double Fine, i creatori di Psychonauts. Sebbene non ci sia alcuna garanzia che vedremo i giochi di tutti gli sviluppatori di Xbox Game Studios, tutto ciò che vedremo appoggerà sui vari servizi della casa di Redmond.

Secondo il post, tutti i giochi di Xbox Game Studios mostrati includeranno Xbox Game Pass, il servizio di abbonamento Xbox o Smart Delivery, che aggiorna automaticamente le versioni attuali dei giochi alla prossima generazione. Ancora una volta, ricordiamo che potrete vedere l’Xbox Games Showcase la prossima settimana il 23 luglio alle 9:00 PST o alle 12:00 pm EST.