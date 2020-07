Un enorme asteroide si sta facendo strada verso la Terra e passerà dal nostro pianeta la prossima settimana. Soprannominato Asteroid 2020 ND, è classificato come Near-Earth Object (NEO) e Potentially Hazardous Asteroid (PHA) dalla NASA. Si stima che abbia un diametro di 160 metri, ma non c’è motivo di preoccuparsi, poiché sorvolerà in sicurezza la Terra, come ha fatto almeno cinque volte prima, secondo i dati della NASA. Non sarà la prima volta che l’asteroide visiterà la Terra in quanto mantiene un’orbita attorno al Sole che la fa avvicinare sia alla Terra che a Marte di tanto in tanto.

L’asteroide sorvolerà per la quinta volta la Terra, ma non c’è pericolo

Secondo i dati della NASA, il primo approccio registrato alla Terra dell’asteroide 2020 è stato il 17 luglio 1945, e da allora è passato sul pianeta altre quattro volte e ora ci attraverserà di nuovo il 24 luglio 2020. Dopo il 24 luglio, passerà dalla Terra nel 2035, poi nel 2074 e poi nel 2145 e così via.

La NASA non considera Asteroid 2020 ND un obiettivo scientifico chiave. Tale designazione è riservata agli asteroidi come 101955 Bennu, 10199 Chariklo, 16 Psyche, 243 Ida, 25143 Itokawa, 253 Mathilde, 433 Eros e 4 Vesta. Come accennato, Asteroid 2020 ND ha un diametro di circa 160 metri e nel suo approccio più vicino sarà a 5.570.000 km dalla Terra. Per offrirti un contesto sulla distanza, la distanza media tra Terra e Luna è di 385.000 km. Quindi, l’asteroide è abbastanza lontano da fare del male.