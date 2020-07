Negli ultimi cinque anni la Grande Barriera Corallina ha vissuto il suo terzo evento di sbiancamento dei coralli di massa. Le alte temperature dell’acqua e le ondate di calore marine, causate dai cambiamenti climatici, stanno rendendo lo sbiancamento dei coralli un evento quasi regolare in alcune parti del mondo. I meteorologi prevedono che il 2020 sarà probabilmente l’anno più caldo mai registrato, minacciando ancora di più lo sbiancamento sulle scogliere di tutto il mondo. Questo potrebbe danneggiare non solo i coralli, ma anche i pesci che abitano questi fondali marini.

I pesci della barriera corallina esposti a temperature elevate tendono a non comportarsi normalmente. Il rumore subacqueo e gli inquinanti, come i pesticidi agricoli, possono avere lo stesso effetto. I pesci giovani esposti a questo tipo di stress sono meno in grado di identificare ed evitare i predatori. Ma gli scienziati non sono sicuri esattamente del perché. In un nuovo studio, è stato scoperto che la temperatura dell’acqua più elevata e l’esposizione ai pesticidi potrebbero influenzare lo sviluppo dei pesci della barriera corallina, con conseguenze per l’intero ecosistema.

Metamorfosi nei pesci della barriera corallina

La metamorfosi potrebbe far venire in mente la trasformazione che un bruco subisce per diventare una farfalla, ma è anche molto comune nei pesci della barriera corallina. Dopo la schiusa delle uova, la maggior parte dei pesci di barriera si sviluppa come larve traslucide in mare aperto, prima di trasformarsi in pesci giovani mentre vengono reclutati nella loro vita sulla barriera corallina. Questo viaggio è una transizione molto importante che è piena di pericoli. A molti predatori piace mangiare i pesci della barriera corallina mentre si trovano in questo stadio piccolo e vulnerabile.

Durante la metamorfosi, i pesci sviluppano rapidamente i loro occhi, i loro nasi e il sistema di linea laterale, un insieme speciale di organi che consente loro di rilevare i cambiamenti nella pressione dell’acqua. I pesci della barriera corallina si affidano a questi sensi per individuare ed evitare i predatori. Studi recenti hanno dimostrato che il processo è regolato dagli ormoni nei pesci della barriera corallina. Quindi, se le pressioni create dall’uomo come l’aumento delle temperature, il rumore e l’inquinamento subacquei possono causare comportamenti anomali dei giovani così non riuscire a evitare i predatori, forse tutto ha a che fare con i loro ormoni.

I ricercatori hanno deciso di testarlo in un laboratorio. Hanno esposto le larve agli ormoni chimici e ai bloccanti degli ormoni ed è stato scoperto che ha influenzato direttamente lo sviluppo dei loro occhi, del naso e dei sistemi di linea laterale. Quando i pesci hanno ricevuto un bloccante ormonale, i loro sistemi sensoriali si sono sviluppati più lentamente, erano meno in grado di identificare un predatore dalla vista o dall’olfatto e i predatori li hanno catturati più facilmente.

Gli abitanti della barriera corallina potrebbero diventare vulnerabili ai predatori senza possibilità di difendersi

I test di laboratorio hanno dimostrato che l’esposizione a un bloccatore di ormoni può impedire ai pesci di sviluppare le difese necessarie per la vita su una barriera corallina. In ulteriori esperimenti, sono stati esposti pesci a diverse temperature e dosi di un comune pesticida agricolo chiamato clorpirifos. Temperature più elevate e livelli elevati di pesticidi peggioravano i pesci, ma quando ricevevano ormoni extra, i pesci recuperavano le loro capacità. Ciò dimostra come i cambiamenti climatici e l’inquinamento possano influenzare il modo in cui i pesci regolano naturalmente il loro sviluppo e quanto sia importante per loro poter metamorfizzare in un ambiente sano.

L’acqua più calda e l’esposizione ai pesticidi potrebbero sembrare cose totalmente diverse, ma i risultati suggeriscono che influenzano la metamorfosi in modo simile. Ciò è preoccupante, poiché la maggior parte delle specie di pesci della barriera corallina si metamorfizzano all’inizio della loro vita e se il loro ambiente cambia troppo, potrebbe mettere in pericolo intere comunità della barriera corallina. Fortunatamente, i risultati suggeriscono che questi effetti negativi si avvertono principalmente a dosi più elevate, ma sono all’estremo di ciò che viene già rilevato sulle scogliere. Ciò significa che c’è ancora tempo, ma le nostre abitudini devono cambiare presto.