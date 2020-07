Per millenni, le civiltà che hanno abitato il nostro pianeta hanno usato il rame per scopi medicinali, come è accaduto nella società egiziana, per esempio. E di recente, data l’antica conoscenza delle proprietà del metallo, i ricercatori hanno iniziato ad indagare in profondità le sue qualità antimicrobiche, sulla base del seguente presupposto: di fronte all’emergenza sanitaria causata dalla pandemia del nuovo coronavirus (SARS-CoV-19), la sua funzione antivirale è significativa?

Quasi come una bomba atomica, presto l’umanità dovrà affrontare i problemi causati da batteri resistenti ai più potenti antibiotici. Quando quel giorno arriverà, Gerald Larrouy Maumus, ricercatore di malattie infettive all’Imperial College di Londra, scommette che le qualità antimicrobiche del rame potrebbero anche rivelarsi un’arma nella lotta contro il coronavirus.

Dagli egiziani ad oggi

“Il primo uso medicinale del rame, per il quale esistono documenti, è documentato nel cosiddetto Papyri Smith, un antico testo medico egiziano scritto tra il 2600 e il 2200 a.C.“, commenta Michael Schmidt, professore di microbiologia e immunologia all’Università Medico della Carolina del Sud negli Stati Uniti alla BBC.

Attualmente, indagando sull’uso del rame negli ambienti ospedalieri, il professore americano afferma ancora che “questi papiri [egiziani] parlano dell’uso del rame per disinfettare le ferite al petto e rendere potabile l’acqua“. Oggi la scienza comprende meglio le sue applicazioni e sa persino che anche i metalli pesanti, come l’oro e l’argento, sono antibatterici. Tuttavia, la struttura atomica del rame lo rende un materiale ancora più interessante per questo scopo.

Questo perché il rame ha un elettrone libero nell’orbita esterna dei suoi atomi, che facilita l’elemento chimico a promuovere reazioni. Oltre ad essere un buon conduttore, il rame può anche attaccare agenti patogeni e agenti infettivi in ​​diversi modi, poiché i suoi ioni (le particelle elettricamente cariche del metallo) generano qualcosa di simile a un attacco o colpiscono la membrana esterna dei microbi, che provoca rotture.

Dopo la rottura della membrana, gli ioni metallici distruggono ancora il materiale genetico all’interno dell’agente patogeno, spiega Maumus, ricercatore dell’Imperial College. “Fondamentalmente, il rame genera radicali liberi che danneggiano il DNA o l’RNA di batteri o virus, impedendone la replicazione“, e aggiunge le prestazioni del metallo impediscono ai batteri di generare resistenza e, di conseguenza, di riprodursi.

Efficace contro il nuovo coronavirus?

Non ci sono ancora studi specifici nell’area per il nuovo coronavirus. Tuttavia, il microbiologo Bill Keevil, dell’Università di Southampton, nel Regno Unito, crede nell’efficacia del rame contro l’agente infettivo. Questo perché, sempre nel 2015, il ricercatore britannico ha lavorato alla ricerca sulla sopravvivenza di un altro coronavirus umano, noto come 229E, su diverse superfici.

Tra le analisi dell’articolo, Keevil ha scoperto che il virus è rimasto attivo per diversi giorni su alcune superfici come vetro e acciaio inossidabile, ma “ha smesso di essere attivo su superfici in rame in media da 5 a 10 minuti“. Ora pubblicherà presto uno studio specifico sull’effetto del rame sul nuovo coronavirus. “Nel nostro lavoro con SARS-CoV-2, abbiamo scoperto che il rame inattiva il virus in meno di un’ora“, ha aggiunto.

Un altro studio, pubblicato a marzo dal New England Journal of Medicine e sviluppato dagli scienziati dell’Università di Princeton, dal National Institute of Allergy and Malattie infettive e altri centri di ricerca, collabora con prove sull’efficacia del rame contro il virus che causa COVID-19. In questo studio, è stato analizzato per quanto tempo il coronavirus resiste su diverse superfici. Sulle superfici in rame, nessuna particella SARS-CoV-2 attiva è stata identificata dopo quattro ore di contatto.

È a causa della comprovata capacità antibatterica e, potenzialmente, antivirale che il rame viene utilizzato in alcuni ambienti ospedalieri. Tuttavia, uno dei problemi principali è il suo valore di mercato, che impedisce molte applicazioni del materiale.