Salute, vivere in zone costiere migliora il benessere psicofisico

Un nuovo studio ha dimostrato che le persone che vivono in prossimità della costa, quindi in zone di mare, hanno un maggior benessere psicofisico

I ricercatori di due importanti istituzioni del Westcountry hanno collaborato con il Dipartimento per l’ambiente, l’alimentazione e gli affari rurali americana (Defra) in uno studio che dimostra che trascorrere del tempo in ambienti marini e costieri ha benefici positivi per la salute e il benessere.

I ricercatori del Plymouth Marine Laboratory e dell’Università di Exeter hanno scoperto che le visite alle aree marine e costiere con stato designato o protetto e quelle con livelli più elevati di biodiversità sono associate a livelli più elevati di calma, rilassamento e rivitalizzazione, rispetto alle località senza questo stato. Il progetto ha riunito la ricerca di una serie di studi svolti negli ultimi anni, e potrebbe avere implicazioni molto interessanti per il futuro.

La salute migliora se si vive in zone di mare

I ricercatori hanno scoperto che le spiagge del sud-ovest americane incoraggiano le famiglie a essere fisicamente attive e ad aumentare le interazioni sociali e familiari.

Le attività costiere come la pulizia della spiaggia, il pool di rocce e le passeggiate erano collegate a un umore positivo, a più intenzioni a favore dell’ambiente come il riciclo e a una maggiore consapevolezza marina.

In Inghilterra, 271 milioni di visite ricreative vengono effettuate negli ambienti costieri all’anno e il rapporto mostra che esistono variazioni regionali, con più visite agli ambienti costieri effettuate da persone che vivono nel sud-ovest e nel nord-est rispetto a Londra, dove sono state fatte più visite spazi aperti urbani.

Il rapporto ha anche scoperto che ambienti marini degradati possono ridurre le opportunità ricreative e provocare disturbi emotivi, indicati da sentimenti di tristezza e rabbia e, quindi, ridurre i benefici per il benessere di visitare una tale area. Proprio per questo, è importante mantenere il più pulito e naturale possibile gli ambienti marini e costieri, ed in generale preservare l’ambiente, contrastando anche i pericolosi cambiamenti climatici.