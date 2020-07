Samsung Galaxy Note 9, apparso un grave difetto a molti utenti

Sono passati ben due anni dal lancio dell’ottimo Samsung Galaxy Note 9, uno smartphone dell’azienda coreana molto apprezzato dall’utenza e con ottima scheda tecnica. Purtroppo, seguendo i rapporti sulla piattaforma Reddit, sembra che il Galaxy Note 9 abbia un difetto fatale, sotto forma di un problema di visualizzazione. Questo non sembra essere un problema originariamente con l’hardware stesso, poiché la maggior parte di questi rapporti è emersa dopo che i proprietari del telefono hanno installato l’aggiornamento di sicurezza di marzo.

Il grave problema del Samsung Galaxy Note 9

L’aggiornamento sembra aver incasinato i display del Galaxy Note 9, con più segnalazioni di surriscaldamento dei display e o ipotizzando una tinta verde / gialla. Questo può sembrare familiare, dato che era in quel periodo che iniziarono a emergere anche le note di una tonalità verde sul display del Galaxy S20 Ultra. Mentre i proprietari di Galaxy S20 Ultra avevano la leva dei loro telefoni ancora all’interno del reso consentito ed in garanzia, i proprietari di Note 9 non sono così fortunati. Dopotutto, il telefono è stato rilasciato quasi due anni fa, quindi per molti il periodo di garanzia è finito.

Secondo quanto emerso, Samsung non è riuscita in nessun modo a risolvere questo grave problema per i possessori del Galaxy Note 9, e l’unica soluzione sembra quella di dover cambiare il display, con una spesa di ben 250 euro circa.