Negli scorsi giorni, il noto social network dell’uccellino, Twitter, si è trovato nell’occhio del ciclone a causa di un massivo attacco hacker che ha coinvolto numerosi account famosi. Molti utenti non hanno capito cosa è accaduto, in questo articolo andiamo a fare il punto della situazione.

Non è la prima volta che il social network dell’uccellino cade vittima di un attacco hacker. Questa volta, però, si tratta di qualcosa di più. Gli esperti di cybersicurezza hanno parlato di “attacco di ingegneria sociale”. A quanto pare, le password degli utenti sono tutte al sicuro, per accedere agli account, gli hacker hanno usato una metodologia particolare. Ecco i dettagli a riguardo.

Twitter: l’attacco hacker che ha colpito 130 account famosi

Ebbene sì, l’attacco ha convolto ben 130 grossi account del social: Apple, Elon Musk, Barack Obama ecc. Tutti gli account sono stati utilizzati per promuovere una truffa riguardante le criptovalute. In pratica, si invogliava gli utenti a inviare Bitcoin ad un determinato wallet per riceverli indietro raddoppiati. E’ stato sponsorizzato anche un sito internet all’interno del quale si chiedeva la medesima cosa. Per fortuna, la casa del social è stata tempestiva è ha riportato tutto alla normalità nel giro di poche ore. Nonostante ciò, chi ha architettato la truffa è riuscito a racimolare la cifra di circa 120.000 dollari.

Sono in corso diverse indagini per capire con chiarezza quale è stata la falla sfruttata per attuare l’attacco. Ciò che risulta essere chiaro è che sono state sfruttate tecniche di social engineering per accedere ai sistemi interni di Twitter. Non è da escludere la collaborazione dei truffatori con qualche dipendente dell’azienda. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.