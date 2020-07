Chrome, la nuova funzionalità per far risparmiare dati e batteria

Google sta testando una nuova funzionalità per l’app del browser Chrome su Android. Secondo 9to5Google, una funzione di “download later” consentirà agli utenti di Chrome di pianificare i download sul browser mobile. Tutto quello che l’utente deve fare è selezionare l’ora e la data in cui desidera che il browser inizi a scaricare. Questa funzione può anche essere impostata per avviare un download dal browser quando viene rilevata una connessione Wi-Fi. Tale funzionerà migliorerà notevolmente la prestazione generale del browser, risparmierà dati Internet e la batteria consumata.

La nuova funzione di Chrome

La funzione è in fase di test sulla versione 86 dell’app Chrome Canary. Questa è una versione molto instabile di Chrome che può essere installata dal Google Play Store. Si può scaricare per provare in anteprima le nuove funzionalità che poi verranno rilasciate, ma non è consigliato usarla come browser principale per navigare su Internet, visto l’elevata instabilità ed anche sicurezza non garantita.

Non sappiamo quando questa nuova funzione sarà resa disponibile per una versione stabile di Chrome ed è probabile che Google la modifichi più volte prima che “Download later” sia pronto per la versione definitiva Il vantaggio di offrire questa funzione è che se si desidera scaricare contenuti dal browser Chrome, è possibile farlo senza consumare i dati o la durata della batteria organizzando che il processo di download avvenga in un determinato momento o tramite Wi-Fi.

Non resta dunque che attendere notizie in merito direttamente dall’azienda o da chi sta provando la versione “beta” nell’apposita applicazione di testing.