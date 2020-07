Covid-19, le persone di questa fascia d’età sono più contagiosi

Da quando i primi casi di COVID-19 sono stati rilevati a Wuhan, in Cina, nel dicembre 2019, i ricercatori hanno cercato di capire l’impatto che i bambini hanno quando si tratta di diffondere il virus. Inizialmente è stato stabilito che i giovani sono risparmiati da infezioni gravi rispetto agli anziani, con pochissimi bambini che perdono la vita a causa di infezione.

Tuttavia, è stato determinato che i bambini possono essere diffusori asintomatici, infettando gli altri nonostante mostrando loro stessi zero sintomi. Ora, un nuovo studio su quanto siano contagiosi i bambini e a quale età possano trasmettere il virus allo stesso ritmo degli adulti.

La fascia d’età più contagiosa per il Covid-19

Secondo una nuova ricerca sulla Corea del Sud, pubblicata sulla rivista US Emergers Infectious Diseases, i bambini di età compresa tra 10 e 19 anni hanno la capacità di diffondere COVID-19 all’interno di una famiglia allo stesso ritmo degli adulti. Anche i minori di 10 anni possono diffondere il virus, ma la velocità con cui lo fanno è significativamente più bassa.

I ricercatori hanno analizzato 59.073 contatti di 5.706 pazienti con coronavirus che rilevavano COVID-19 nell’11,8% di 10.592 contatti domestici e nell’1,9% di 48.481 contatti non domestici. Hanno scoperto che quando il paziente 0 aveva meno di 10 anni, il 5,3% dei contatti all’interno della famiglia risultava positivo. Tuttavia, quando quel paziente aveva 10-19 anni, la percentuale salì oltre tre volte al 18,6%.

“I tassi erano più alti per i contatti dei bambini rispetto agli adulti”, hanno spiegato gli autori dello studio, il che significa che questa fascia di età ha maggiori probabilità di infettare gli altri rispetto agli adulti.

Questa nuova ricerca, il più grande studio nel suo genere, potrebbe essere un fattore predittivo di come la riapertura delle scuole nel mezzo di una pandemia possa influire sulla crisi sanitaria.

“Sebbene il tasso di rilevazione per i contatti dei bambini in età prescolare fosse inferiore, i bambini piccoli potrebbero mostrare tassi di attacco più alti al termine della chiusura della scuola, contribuendo alla trasmissione comunitaria di COVID-19”, ha detto lo studio.