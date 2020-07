Nuovo giorno, nuova offerta di telefonia mobile. Questa volta, tocca ad un nuovo operatore telefonico virtuale NTmobile. Questo risulta essere noto per le sue promo competitive, tariffe ridotte e possibilità di personalizzazione. Ecco cosa ha pensato di lanciare per il periodo estivo.

Molti utenti, in estate, necessitano di una grossa quantità di giga sui dispositivi mobili. E’ a ragione di ciò che NTmobile ha pensato di lanciare una tariffa tutta estiva, SUMMER ALL IN, al fine di accontentare più clienti possibili. Ricordiamo che l’operatore fa affidamento alla rete Vodafone, di conseguenza, offre una copertura sul 99% del territorio italiano. Scopriamo in cosa consiste la tariffa.

Ntmobile: ecco cosa comprende SUMMER ALL IN

SUMMER ALL IN è la nuova tariffa di NTmobile pensata esclusivamente per il periodo estivo. L’offerta comprende, infatti, minuti illimitati verso tutti, messaggi illimitati verso tutti e ben 100 GB di traffico dati su rete 4G. Il tutto, al prezzo promozionale di 7,99 euro al mese. Sono compresi nel costo mensile della tariffa, anche tutti i servizi come “Ti ho cercato”, segreteria telefonica, hotspot ecc. Beh che dire, un’ottima promozione per tutti coloro che hanno bisogno di tanti giga sul proprio smartphone.

La tariffa è attivabile solamente per un periodo limitato, dal 20 luglio 2020 a 31 agosto 2020, in tutti i negozi autorizzati, online o chiamando il servizio clienti. Non ci sono particolari limitazioni, chiunque può sottoscrivere l’offerta. Il costo da sostenere per l’attivazione e la SIM è di 9,99 euro. Per tutte le informazioni dettagliate sulla tariffa, vi invitiamo a visitare il sito ufficiale NTmobile.