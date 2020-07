L’aggiornamento di Windows 10 di maggio 2020 presenta un altro problema riconosciuto da Microsoft, questa volta con la connessione Internet che sta creando disguidi ad alcuni utenti. Si tratta di un bug alquanto anomalo in quanto Windows 10 mostra che non vi è alcuna connessione a Internet nell’icona della barra delle applicazioni, quando in realtà esiste una connessione perfettamente valida per il PC – e gli utenti possono ancora andare online.

Il problema è aggravato, tuttavia, perché alcune app escono dal sistema operativo segnalando che non vi è alcuna connessione pensando dunque di essere offline. In breve, mentre gli utenti interessati potrebbero essere in grado di accendere un browser Web e svolgere felicemente la loro normale navigazione quotidiana, alcune app come Cortana, Microsoft 365, OneDrive o Microsoft Store passano dallo stato online o offline segnalato dal sistema operativo. Non si tratta solo di app Microsoft, ma anche Spotify ad esempio, non funziona per gli utenti colpiti dal bug.

La natura del problema con l’aggiornamento di Windows 10 non è ancora chiaro

Esistono varie segnalazioni online di questo problema e delle sue ramificazioni e Windows Latest, che ha rilevato questo problema, conferma di aver riscontrato in prima persona il bug di connessione a Internet. Il sito tedesco Born City riferisce inoltre che un lettore che ha riscontrato il bug suggerisce che il problema potrebbe essere correlato all’utilizzo della VPN o del proxy, ma non è chiaro quale sia la radice del problema. Speriamo che Microsoft pubblichi una patch per risolvere il problema al più presto.