Una delle cose più fastidiose del nuovo coronavirus è la mancanza di un sintomo rivelatore o di un gruppo di sintomi che potrebbero aiutarci nella diagnosi della malattia. L’improvvisa perdita dell’olfatto e del gusto è una strana eccezione, ma non tutte le persone lo capiscono, quindi non è abbastanza. Per non parlare del fatto che molte persone che si infettano non avvertiranno alcun sintomo. Ecco perché i test sono così necessari. È l’unico modo per confermare l’infezione.

Ma alcuni scienziati hanno utilizzato un’app mobile e l’apprendimento automatico per tenere traccia dei sintomi e dividerli in diversi gruppi. Lo scopo del lavoro era vedere se potevano usare gruppi di sintomi per predire gravi casi di Covid-19 che possono sviluppare complicanze. Se lo studio può essere verificato da ulteriori ricerche, potrebbe dare ai medici ampio tempo per prevenire l’insorgenza di complicanze. Inoltre, i pazienti saprebbero quando affrettarsi in ospedale per cercare un trattamento Covid-19 adeguato.

Covid-19, identificati sei gruppi distinti

I ricercatori hanno esaminato i dati di un’app mobile che ha oltre quattro milioni di utenti e ha incluso 1.653 utenti nello studio che si sono dimostrati positivi per COVID-19. Quindi hanno riportato sintomi e fornito aggiornamenti sul loro stato di salute. Di questi, 383 hanno effettuato almeno un viaggio in ospedale e 107 avevano bisogno di ossigeno o ventilazione.

I ricercatori hanno applicato algoritmi di apprendimento automatico ai dati per esplorare se i 14 sintomi che hanno monitorato possono raggrupparsi insieme e hanno identificato sei diversi gruppi di pazienti Covid-19. Ogni gruppo era associato a un risultato particolare, ed è per questo che gli scienziati pensano di sapere quale combinazione di sintomi può essere indicativa di una malattia grave.

Questi sono i sei gruppi di sintomi del coronavirus identificati:

Gruppo 1 (462 pazienti) – sintomi del tratto respiratorio superiore come tosse persistente e dolore muscolare.

sintomi del tratto respiratorio superiore come tosse persistente e dolore muscolare. Gruppo 2 (315 pazienti) – sintomi del tratto respiratorio superiore, una maggiore frequenza di pasti saltati e febbre.

sintomi del tratto respiratorio superiore, una maggiore frequenza di pasti saltati e febbre. Gruppo 3 (216 pazienti) – sintomi gastrointestinali come la diarrea, ma pochi altri sintomi.

sintomi gastrointestinali come la diarrea, ma pochi altri sintomi. Gruppo 4 (280 pazienti) – primi segni di grave affaticamento, dolore toracico continuo e tosse.

primi segni di grave affaticamento, dolore toracico continuo e tosse. Gruppo 5 (213 pazienti) – confusione, pasti saltati, grave affaticamento.

confusione, pasti saltati, grave affaticamento. Gruppo 6 (167 pazienti) – marcato disagio respiratorio, insorgenza di affanno, dolore toracico, confusione, affaticamento, sintomi gastrointestinali.

I dati prelevati potrebbero prevenire lo sviluppo di complicanze e salvare ancora più vite

I primi due gruppi di sintomi rappresentano forme più lievi di Covid-19. I ricercatori hanno ripetuto il lavoro con i dati di 1.047 altri utenti di app, aggiungendo mal di testa e perdita dell’olfatto e del gusto. Quest’ultimo è apparso in tutti i gruppi, ma è stato più duraturo nei casi più lievi.

Usando i dati dei primi cinque giorni di sintomi riportati e informazioni come l’età del paziente, il sesso e altre condizioni mediche, il team ha affermato che poteva prevedere se un paziente avrebbe avuto bisogno del supporto respiratorio il 79% delle volte. Le sole caratteristiche del paziente determinerebbero un tasso di successo inferiore al 70%.

Come qualsiasi altro studio Covid-19, questo lavoro promettente potrebbe beneficiare di ulteriori ricerche. Se i dati sono accurati, i medici potrebbero essere in grado di prevedere quali pazienti potrebbero sviluppare complicanze Covid-19 e salvare ancora più vite. Tutto dipende dalla capacità del paziente di tracciare correttamente i sintomi e trasmetterli ai caregiver. Il team ha concluso che il tempo medio per raggiungere l’ospedale è di 13 giorni. L’unico modo oggettivo per farlo è con l’aiuto di un dispositivo intelligente e la registrazione tempestiva dei dati. Un’app potrebbe aiutare ancora di più.