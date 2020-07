La casa del fenomeno videoludico degli ultimi tempi, Epic Games, ha finalmente rilasciato il tanto atteso aggiornamento 13.30 di Fortnite. Questo, arriva a distanza di circa due settimane dall’ultimo. Come mai questo ritardo? Epic Games lo aveva annunciato. In questi giorni, tutto il team dell’azienda si è preso una pausa dal lavoro. L’update porta in campo novità davvero interessanti, scopriamole insieme.

Sono oramai diversi giorni che i videogiocatori di Fortnite non fanno altro che parlare dell’arrivo dei veicoli all’interno della mappa di gioco. Nonostante in molti fossero convinti che questi sarebbero arrivati con l’update uscito nelle scorse ore, purtroppo non è stato cosi. Non disperate però, manca davvero poco al loro debutto.

Fortnite: introdotte le stazioni di servizio

Pare che la casa di Fortnite stia preparando tutto a pennello. L’update 12.30, tra le tante novità, porta in campo le stazioni di servizio. Tutti gli utenti potranno usufruirne per rifornire il carburante dei veicoli in arrivo nei prossimi giorni. Ebbene sì, le auto sono state introdotte con l’aggiornamento ma non sono ancora disponibili all’interno della mappa. Ci aspettiamo che queste verranno rilasciate entro la prossima settimana. Ma non è tutto, per farsi perdonare, Epic Games ha pensato bene di introdurre una serie di nuove modalità a tempo limitato a tema estivo. In questo modo, i videogiocatori potranno ammazzare il tempo con partite diverse dal solito.

Ovviamente, trattandosi di un’update maggiore, non potevano mancare anche i nuovi cosmetici, i dataminer ne hanno svelati davvero una miriade nelle scorse ore. Sicuramente, il più interessante è il costume Galaxy Scout. Questo arriverà prima per gli utenti che giocheranno il relativo torneo e poi per tutti all’interno del negozio oggetti. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.