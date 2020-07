Il Samsung Galaxy Z Flip 5G andrà in pre-ordine questo mercoledì e secondo un rapporto di ETNews costerà lo stesso della versione originale 4G. Ciò nonostante il chipset aggiornato, uno dei primi con il nuovo S865 +,avrà la connettività 5G.

Anche il Samsung Galaxy Z Fold 2 avrà lo stesso costo del modello originale. Tieniamo presente che il modello Galaxy Fold 5G era partito da 2,200 dollari quando è stato annunciato e utilizza ancora il processore S855 invece dell’S865 + del modello imminente.

I nuovi pieghevoli Galaxy

Z Fold 2 promette anche molti altri miglioramenti, sicuramente più di Z Flip 5G. Lo schermo interno da 7,59 “leggermente più grande avrà una frequenza di aggiornamento di 120 Hz e supporto S Pen. Anche il display esterno sarà più grande. Si dice che lo schermo interno stia usando Ultra Thin Glass proprio come Z Flip.

La camma posteriore delle fotocamere passerà a un sistema a tre moduli con 64 MP principali uno da 12 MP e uno da 16 MP, probabilmente tele e ultra grandangolo. Il rovescio della medaglia, l’originale era compreso di Galaxy Buds + gratuito, questo non otterrà alcun omaggio.

Comunque, mentre il Galaxy Z Flip 5G è pronto per l’uso, Z Fold 2 potrebbe richiedere del tempo: Samsung prevede di vendere 3 milioni di unità all’anno, ma la fornitura iniziale potrebbe essere limitata. Inoltre, l’azienda distribuirà le versioni Galaxy Note20 e Z Fold in modo da non cannibalizzare l’interesse dei consumatori l’uno dall’altro. Non è chiaro se un “Galaxy Z Fold Lite” più economico sia in arrivo o meno.

Mystic Bronze sarà il colore di punta in questa stagione, per Z Fold 2, Note20, Galaxy Buds Live e Galaxy Watch3. È in cantiere anche una nuova collaborazione con Thom Browne, lo stilista trasforma i pieghevoli in una dichiarazione di moda e si sa la moda è spesso costosa.