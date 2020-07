Quando Nintendo ha introdotto Mario Kart Tour per Android e iPhone l’anno scorso, ha preso un paio di decisioni discutibili, come non offrire un’esperienza multiplayer e rendere il gioco giocabile solo con schermo in verticale. Due scelte molto criticate dai fan che Nintendo ha però appianato attraverso aggiornamenti post-lancio. A marzo è stata introdotta la tanto attesa modalità multiplayer, mentre oggi il gioco si aggiorna con la possibilità di giocarlo finalmente di modalità orizzontale, rendendo il tutto decisamente più appetibile.

Ora è dunque possibile passare da schermo verticale a orizzontale mentre stiamo giocando e la modalità orizzontale offre anche un nuovo layout di controllo. Le modifiche hanno molto senso e probabilmente renderanno il gioco un po’ più attraente. Per farvi un’idea qui sotto trovate il trailer dedicato alla nuova funzione.

Che cos’è Mario Kart Tour?

Per chi non conoscesse Mario Kart Tour si tratta di una nuova iterazione della serie pensata esclusivamente per dispositivi mobile. Il gioco è divertente e funziona sorprendentemente bene. La sua semplicità lo rende un gioco accessibile sostanzialmente a chiunque. I tracciati sono tratti dall’intera saga di Mario Kart, sono esteticamente molte belle e il gameplay è fluido e scorrevole come su console.

L’unico svantaggio maggiore è che si tratta di un titolo “free-to-start”, che aggiunge la complessità di diverse valute, negozi e sistemi di punti esperienza. Segnaliamo anche che per accedere alla modalità multiplayer, piatto forte dell’esperienza, bisognerà pagare un abbonamento mensile chiamato “Gold Pass” equivalente a 5,49 €.