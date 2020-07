I funzionari Microsoft non hanno fornito una data d’uscita per il lancio di Windows 10X, tuttavia, ma le cose stanno prendendo forma e il team pare stia prendendo di mira la primavera del 2021 per una prima versione di 10X su dispositivi a schermo singolo. Windows 10X, nome in codice “Lite”, non è un nuovo sistema operativo. È una variante di Windows 10 in una forma più modulare e con una nuova interfaccia più semplice. Inizialmente, Microsoft prevedeva di distribuire prima 10X su nuovi dispositivi a doppio schermo come Surface Neo.

La prima versione di 10X non includerà il supporto per l’esecuzione di app Win32, come originariamente previsto, così è stato riportato da Windows Central. Al contrario, sarà in grado di eseguire solo la piattaforma Windows universale (UWP) e le app Web. Zac Bowden di Windows Central ritiene che Microsoft possa contare sul nuovo servizio di virtualizzazione di Cloud PC per fornire l’accesso alle app Win32 qualora servisse.

Quali saranno i piani futuri per Windows 10 e Windows 10X?

Microsoft potrebbe rilasciare un solo aggiornamento delle funzionalità all’anno per Windows 10 a partire dal 2021 in modo da concentrarsi su Windows 10X. Se questo è accurato, ciò significherebbe che Microsoft rilascerà versioni di Windows 10X in primavera e nuovi aggiornamenti delle funzionalità di Windows 10 in autunno. Come riportato in precedenza, Microsoft dovrebbe portare alcune funzionalità che sta realizzando per Windows 10X, come elementi UX e possibilmente tecnologie di containerizzazione e sicurezza.

Se questa nuova pianificazione annuale si verificherà probabilmente questo è ciò che vedremo:

Nell’autunno 2020, Microsoft lancerà Windows 10 20H2 , il suo aggiornamento di funzionalità minore . Microsoft ha riconosciuto che 20H2 sarà un aggiornamento minore di Windows 10 2004 e sarà un aggiornamento molto piccolo e rapido per quelli che eseguono il 2004. Ma poi, nella primavera del 2021, invece di implementare un aggiornamento delle funzionalità di Windows 10 21H1, Microsoft distribuirà la sua prima versione del sistema operativo 10X .

. Microsoft ha riconosciuto che 20H2 sarà un aggiornamento minore di Windows 10 2004 e sarà per quelli che eseguono il 2004. Ma poi, nella primavera del 2021, invece di implementare un aggiornamento delle funzionalità di Windows 10 21H1, . Nell’autunno del 2021 Microsoft lancerà un aggiornamento delle funzionalità per i normali SKU di Windows 10 . Questo sarà l’ aggiornamento 21H2 se Microsoft mantiene la sua attuale nomenclatura.

. Questo sarà l’ aggiornamento 21H2 se Microsoft mantiene la sua attuale nomenclatura. Nella primavera del 2022, Microsoft lancerà una versione aggiornata di Windows 10X, che funzionerà sia su dispositivi a schermo singolo che a doppio schermo, secondo quanto si vocifera.

Al momento ricordiamo che non c’è nessun dato certo o notizie ufficiose riguardo i prossimi piani di Windows 10x e Windows 10. Il tutto si basa su supposizioni e voci di corridoio quindi fintanto che non ci sarà un annuncio ufficiale prendete quanto riportato con le dovute pinze.