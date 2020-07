OnePlus Nord, ufficializzato il nuovo smartphone dal prezzo contenuto

Sono stati giorni molto intenti per l’azienda cinese OnePlus, che ha recentemente ufficializzato due nuovi dispositivi, delle cuffie wireless molto potenti e dall’aspetto estetico interessante, le OnePlus Buds, ed un nuovo smartphone top di gamma che, al contrario dei precedenti, ha prezzo molto più contenuto, il OnePlus Nord. E’ uno smartphone equilibrato, curato dal punto di vista del design e con ottime funzionalità, oltre alla possibilità di poter sfruttare appieno la nuova connettività 5G. Scopriamo nel dettaglio la scheda tecnica ufficiale dello smartphone.

Le specifiche tecniche dell’OnePlus Nord

Le dimensioni del device sono 158,3 x 73,3 x 8,2 mm per un peso totale di 180 grammi, quindi non molto leggero. Questo è dovuto anche alla doppia protezione vetro Gorilla Glass 5, presente sia sul display sia sulla scocca posteriore. Lo schermo è un FLUID AMOLED da 6,44 pollici, con risoluzione FHD+ e refresh rate 90 Hz. Per quanto concerne il comparto hardware, troviamo l’ottimo processore Qualcomm Snapdragon 765G 5G, supportato da 8/12GB di RAM e da 128/256GB di memoria interna, che non sarà espandibile tramite micro sd.

Il comparto fotografico è composto da ben quattro sensori posteriori, rispettivamente da 48 mp, 5 mp, 2 mp e 8 mp, ognuno con specifiche funzioni, e due fotocamere anteriori da 32 megapixel ed 8 mp.

La batteria ha una capienza di 4115 mAh, con ricarica rapida a 30W, il lettore d’impronte digitali è posto sotto il display, è presente l’accelerometro, il giroscopio, la tecnologia NFC, il jack audio da 3,5 mm ed ovviamente la porta Usb Type-C.

Sarà acquistabile nelle seguenti opzioni: