Una delle domande più cruciali su una malattia infettiva emergente come il nuovo coronavirus è quanto sia mortale. Dopo mesi di raccolta di dati, gli scienziati si stanno avvicinando a una risposta.

I ricercatori utilizzano una metrica chiamata tasso di mortalità per infezione (IFR) per calcolare la mortalità di una nuova malattia. È la proporzione di persone infette che moriranno di conseguenza, comprese quelle che non vengono testate o mostrano sintomi.

Coronavirus, i dati sulla sua letalità

Il calcolo di un IFR accurato è impegnativo nel mezzo di qualsiasi focolaio perché si basa sulla conoscenza del numero totale di persone infette, non solo su quelle che sono confermate dai test. Tuttavia il tasso di mortalità è particolarmente difficile da definire per COVID-19, la malattia causata dal virus SARS-CoV-2.

Questo in parte perché ci sono molte persone con sintomi lievi o assenti, la cui infezione non è stata rilevata, e anche perché il tempo che intercorre tra l’infezione e la morte può arrivare a due mesi. Molti paesi stanno anche lottando per contare tutti i loro decessi per virus.

I dati sin dall’inizio della pandemia hanno sovrastimato la mortalità del virus, e successivamente le analisi hanno sottovalutato la sua mortalità. Ora, numerosi studi stimano che in molti paesi circa 5-10 persone moriranno per ogni 1.000 persone con COVID-19.

Alcuni ricercatori affermano che la convergenza tra gli studi potrebbe essere solo una coincidenza. Per una vera comprensione di quanto sia mortale il virus, gli scienziati devono sapere quanto facilmente uccide diversi gruppi di persone. Il rischio di morte per COVID-19 può variare considerevolmente a seconda dell’età, etnia, accesso all’assistenza sanitaria, stato socioeconomico e condizioni di salute sottostanti.

L’IFR è anche specifica per una popolazione e cambia nel tempo man mano che i medici migliorano nel trattamento della malattia, il che può complicare ulteriormente gli sforzi per individuarla. Ottenere il numero giusto è importante perché aiuta i governi e gli individui a determinare le risposte appropriate.

Dati ancora incerti per il tasso di letalità

Alcune delle prime indicazioni sulla mortalità del virus sono state raccolte dal numero totale di casi confermati in Cina. Alla fine di febbraio, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha stimato grossolanamente che 38 persone erano morte ogni 1.000 con diagnosi Coronavirus confermate.

Il tasso di mortalità tra queste persone ha raggiunto i 58 su 1.000 a Wuhan, la città in cui è emerso il virus. Tuttavia tali stime hanno esagerato la mortalità della malattia, oscurando la vera diffusione dell’epidemia.

I ricercatori hanno cercato di colmare questa lacuna stimando l’IFR dai modelli che proiettavano la diffusione del virus. Il risultato di queste prime analisi si aggirava intorno allo 0,9% con una gamma più ampia dello 0,4-3,6%. La sua modellazione stima un IFR complessiva per la Cina di 7 decessi ogni 1.000 persone infette, aumentando al 33 per mille tra quelli di 60 anni o più vecchi.

Il team di Russell ha anche utilizzato i dati raccolti da un grande scoppio COVID-19 sulla nave da crociera Diamond Princess all’inizio di febbraio per stimare un IFR in Cina. Quasi tutti i 3.711 passeggeri e l’equipaggio hanno effettuato il test, consentendo ai ricercatori di contare il numero totale di infezioni, comprese quelle asintomatiche, e di decessi in una popolazione nota. Da questo, il suo team ha stimato un IFR dello 0,6%, o 6 decessi per ogni 1.000 persone infette.

Tuttavia i ricercatori hanno anche dovuto fare stime complicate, che devono ancora essere verificate, sul numero di casi confermati e sul numero effettivo di persone infette. È utile ottenere stime rapide in anticipo dell’IFR, in quanto dovrebbero essere aggiornate con urgenza quando saranno disponibili dati migliori.