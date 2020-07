Aria di cambiamenti in casa ho. Mobile. Dopo le piccole modifiche alla sua tariffa tutto incluso a 5,99 euro, arrivano altri importanti cambiamenti per i nuovi clienti. In pratica, l’azienda ha deciso di variare la cerchia di utenti che possono accedere a determinate tariffe. Andiamo a scoprire tutto nei dettagli.

Il noto operatore virtuale di Vodafone, ho. Mobile, risulta essere famoso sul territorio italiano per la convenienza delle sue offerte e per la trasparenza. Ognuna dei piani proposti dalla casa ha dei target ben mirati di clienti. Nelle scorse ore, quelli per l’offerta ho. 5,99 e ho. 9,99 sono cambiati. Ecco le nuove condizioni

ho. Mobile: cambiano i beneficiari delle promozioni ho. 5,99 e ho. 9,99

ho. 5,99 e ho. 9,99 sono due tariffe di punta dell’operatore virtuale. Per chi non lo sapesse, entrambe offrono minuti illimitati verso tutti, messaggi illimitati verso tutti e tanti giga in 4G fino a 30 Mbps (70 con la prima offerta e 50 con la seconda). I rispettivi prezzi mensili sono, appunto, di 5,99 euro e 9,99 euro. Se fino a qualche ora fa potevano sottoscrivere l’offerta 5,99 anche gli utenti PosteMobile, Daily Telecom e Digi Mobil, ora non possono più. Tali clienti infatti, sono ora idonei solamente alla sottoscrizione della promozione 9,99. Rimane inalterata la modifica fatta qualche giorno fa per i clienti Kena Mobile.

L’operatore non ha dato spiegazioni in merito al cambiamento apportato alle tariffe. Ricordiamo che le promo sono in costante cambiamento, di conseguenza, ulteriori modifiche potrebbero arrivare da un momento all’altro. Se volete attivare una qualsiasi promozione dell’operatore, potete visitare il sito ufficiale, chiamare il servizio clienti o recarvi presso un centro autorizzato. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.